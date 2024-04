Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté vendredi une résolution appelant à l'arrêt de toute vente d'armes à l'entité sioniste qui mène une agression dévastatrice contre la bande de Ghaza, et évoquant les craintes de génocide contre les Palestiniens.

C'est la première prise de position du Conseil des droits de l'homme sur cette agression en cours depuis le 7 octobre 2023.

Le Conseil n'a pas de moyens contraignants d'imposer ses résolutions.

Ce projet de résolution a été présenté par le Pakistan au nom de 55 des 56 pays membres de l'ONU faisant partie de l'Organisation de coopération islamique (OCI), l'exception étant l'Albanie. Le document de huit pages, voté par 28 pays pour et rejeté par 6 autres, demande que l'entité sioniste mette fin à son occupation des territoires palestiniens et cesse immédiatement

son "blocus illégal" de la bande de Ghaza, ainsi que toute autre forme de "punition collective".

13.000 enfants tombés en martyrs depuis le 7 octobre (UNICEF)

Plus de 13.000 enfants Palestiniens sont tombés en martyrs suite aux agressions génocidaires menées par les forces d'occupation sionistes contre la Bande de Ghaza depuis octobre dernier, a déclaré dimanche, la Directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), Catherine Russell.

Qualifiant de "choquant", le rythme et l'ampleur de la destruction dans l'enclave palestinienne, Mme Russell a indiqué sur la plateforme "X", que l'agression sioniste contre Ghaza a fait 13.000 enfants martyrs, et d’innombrables blessés. A cet effet, la responsable onusienne a appelé à un cessez-le-feu "dès maintenant", à Ghaza. Déplorant la destruction de maisons, d'écoles et des hôpitaux, Mme Russel a avertis aussi que "la famine à Gaza est imminente".

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Le rythme et l'ampleur de la destruction à Ghaza sont ''choquants'' (UNICEF)

Le rythme et l'ampleur de la destruction dans la bande de Ghaza sont ''choquants'', a estimé dimanche la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Catherine Russell, rapporte l'agence Wafa.

Elle a confirmé sur la plateforme X que l'agression sioniste contre la bande de Ghaza a causé la mort de ''plus de 13.000 enfants et blessé d’innombrables personnes'', soulignant que cette agression ''a causé la mort d'enseignants, de médecins et d'agents humanitaires".

La responsable de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Ghaza, avant de relever que "les maisons, les écoles et les hôpitaux sont détruits". Elle a averti que "la famine à Ghaza est imminente".

L'occupation sioniste poursuit le génocide dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre dernier, entraînant le martyre de 33.137 Palestiniens dont une majorité d'enfants et de femmes, et plus de 75.815 blessés et des milliers de disparus.