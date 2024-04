Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a souligné, jeudi à Alger, «la place particulière» dont jouit l’imam dans la société algérienne, mettant en exergue son «rôle majeur» dans la préservation du référent religieux national.

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales adressées à des membres du Gouvernement, et en réponse à la question d’un député, le ministre a précisé que «l’imam jouit d’une place particulière dans la société algérienne, eu égard à son rôle majeur dans plusieurs domaines, notamment dans la préservation du référent religieux national».

Evoquant l’importance de la Mosquée dans l’éducation et la sensibilisation, M. Belmehdi a souligné que la construction de mosquées était «soumise à une batterie de procédures juridiques», dont l’obtention du certificat de conformité, estimant que «le fait de confier aux collectivités locales l’octroi d’autorisations pour la construction de salles de prière a permis d’accélérer la cadence de leur réalisation».

Concernant les agressions subies par certains imams, le ministre a réaffirmé qu’il s’agissait de «cas isolés» qui n’ont aucun lien avec les valeurs et les traditions de la société algérienne, connue pour son attachement à l’islam et au respect des savants et des imams, faisant remarquer que les agressions contre les imams avaient reculé considérablement grâce aux «mesures juridiques et dissuasives mises en place».