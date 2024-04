La veuve du moudjahid Ali Zaamoum, Yahi Louiza, est décédée à l'âge de 83 ans, a-t-on appris jeudi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a adressé un message de condoléances à la famille de la défunte, dans lequel il a évoqué les qualités de la militante qui "a travaillé sous la houlette de son époux, Ali Zaamoum, pour préparer et réunir les conditions nécessaires à l'impression de la Déclaration du 1er novembre 1954 dans la maison du moudjahid Idir Rabah, au village Ighil Imoula, qui constitue un monument historique témoignant de cette étape cruciale de notre Glorieuse histoire".

"Nous faisons nos adieux, en ce jour sacré du mois de Ramadan, à la défunte connue pour ses qualités et valeurs révolutionnaires, son dévouement à l'Algérie et son attachement à l'unité et à la cohésion nationales pour la grandeur et la gloire de l'Algérie", a-t-il poursuivi.

De son côté, le wali de Tizi Ouzou, Doumi Djilali, a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion à tous les membres de la famille de la défunte et à la famille révolutionnaire, priant Dieu Tout Puissant d'entourer la défunte de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis, et de prêter à sa famille et à ses proches patience et réconfort.