Le ministre de l’Indusrtie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a présidé, jeudi, une réunion de coordination avec les directeurs de l’industrie des wilayas, consacrée à l’évaluation de leur bilan d’activités et du programme d’exécution du plan d’action du ministère pour l’année en cours, indique un communiqué du ministère.

A l’entame de la réunion qui s’est déroulée au siège du ministère, en présence de la secrétaire générale et des directeurs généraux du ministère, le ministre a écouté les différentes préoccupations soulevées par les directeurs de l’industrie des différentes wilayas, soulignant «la nécessité d’améliorer leurs performances au niveau local et d’apporter toutes les facilités aux investisseurs, conformément aux instructions du président de la République concernant la levée des obstacles», précise la même source. A cet effet, le ministre a donné plusieurs instructions, dont notamment «l’intensification des efforts pour accompagner les investisseurs et lever les obstacles sur les investissements en suspens», outre «l’accompagement des entreprises actives publiques et privées et le suivi des opérations de réalisation et d’aménagement des zones industrielles, et des zones d’activités au niveau des wilayas». M. Aoun a également donné des instructions concernant «le développement des filières industrielles, le renforcement de la compétitivité industrielle et l’augmentation du volume d’exporation», selon la même source.