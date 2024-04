L'Algérie a condamné "avec fermeté" l'attaque aérienne ayant ciblé les locaux du consulat iranien à Damas (Syrie), indique mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

L'Algérie "dénonce vigoureusement cet acte criminel qui constitue une violation flagrante des lois et des us internationaux relatifs à l'inviolabilité des missions diplomatiques et consulaires, en plus d'être une grave atteinte à la souveraineté de la République arabe syrienne, pays frère", lit-on dans le communiqué.

Dans ce contexte, l'Algérie "présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, les assurant de sa compassion, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", selon la même source

Elle réaffirme également "sa solidarité totale avec la République islamique d'Iran ainsi qu'avec la République arabe syrienne face à cette ignoble agression, qui risque d'entraîner une escalade de la situation et d'exacerber l'insécurité et l'instabilité dans la région tout entière", conclut le communiqué.