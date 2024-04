Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué, mardi, une visite de travail et d'inspection au siège de la 1ère Région militaire à Blida et ce, dans le cadre de ses visites d'inspection aux différentes composantes de l'ANP durant le mois sacré de Ramadhan, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Après la cérémonie d'accueil, donnée par le Général-Major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région militaire, le Général d'Armée "a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid et héros M'hamed Bougara, Commandant de la Wilaya IV Historique, dont le siège de la Région est baptisé de son nom", note la même source, soulignant qu'"il a, ensuite, déposé une gerbe de fleurs devant le monument commémoratif du Chahid et récité la Fatiha du saint-Coran à sa mémoire et à celle de nos valeureux martyrs".

Le Général d’Armée a, par la suite, rencontré les cadres et les personnels de la 1ère Région militaire, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée, par visioconférence, à toutes les unités de la Région, à travers laquelle il a souligné que "l'ANP poursuivra, avec détermination et rigueur, le développement de ses capacités de défense dans tous les domaines, et le maintien de sa préparation opérationnelle au niveau le plus élevé, afin de servir les intérêts suprêmes de la Nation".

"En cette occasion, je tiens à souligner que l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, poursuivra, avec détermination et rigueur, le développement de ses capacités de défense dans tous les domaines, et le maintien de sa préparation opérationnelle au niveau le plus élevé, de manière à défendre les intérêts suprêmes de la Nation", a-t-il souligné.

"De même, elle veillera au renforcement du lien sacré qui l'unit à son peuple, et qui confère à notre pays davantage de force et de résilience, qui le protège contre tous les dangers et toutes les menaces", a-t-il ajouté. Le Général d’Armée a salué l'unité et la cohésion de la société algérienne avec toutes ses composantes, qui "constitueront sans aucun doute un rempart solide face à toutes les menaces".

"Nous sommes confiants que ces menaces seront endiguées grâce aux efforts des valeureux hommes patriotiques, ainsi qu'à la cohésion et le sens inné de la solidarité qui caractérise la société algérienne.

Ce lien et cette cohésion sont un rempart solide contre quiconque oserait porter atteinte à la terre sainte de l'Algérie, ou à son unité populaire et territoriale et ses intérêts vitaux", a-t-il déclaré.

A l'issue, le Général d'Armée a suivi, avec un grand intérêt, les interventions des cadres de la Région, et leur a donné un ensemble d'instructions et d'orientations ayant trait essentiellement à "la nécessité de poursuivre les efforts de préparation au combat avec toute la rigueur et le sérieux requis, afin de maintenir la préparation opérationnelle des unités de la Région au plus haut niveau", a conclu le communiqué du MDN.