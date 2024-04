Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a nommé mardi l'Allemande Astrid Schomaker au poste de secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique (CDB). A la tête du secrétariat de l'Accord multilatéral sur l'environnement le plus important au monde en matière de biodiversité, Mme Schomaker s'efforcera de traduire le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal (le Plan pour la biodiversité), adopté en décembre 2022, en actions à tous les niveaux, selon un communiqué de presse publié par la CDB.

Protéger et restaurer, prospérer avec la nature, partager équitablement les avantages et investir et collaborer - les quatre objectifs du Plan pour la biodiversité façonneront les priorités de la nouvelle cheffe de la biodiversité de l'ONU, selon le communiqué. La 16e réunion de la Conférence des parties à la CDB (COP 16) se tiendra du 21 octobre au 1er novembre 2024 à Cali, en Colombie. D'ici leur réunion à Cali, les parties à la Convention devraient soumettre des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB) révisés qui sont alignés sur le plan pour la biodiversité, selon le communiqué.

Dans la perspective de la COP 16, les parties devraient s'efforcer de combler le déficit de financement de la biodiversité, la première étape consistant à augmenter le total des ressources financières internationales liées à la biodiversité provenant des pays développés pour atteindre au moins 20 milliards de dollars par an d'ici 2025, selon le communiqué, qui ajoute que les parties n'ayant que quelques années pour atteindre les objectifs du plan pour la biodiversité (prévu pour 2030), des ressources financières supplémentaires et adéquates sont nécessaires en plus de celles déjà mobilisées par l'intermédiaire du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), y compris le Fonds-cadre mondial pour la biodiversité récemment créé. David Cooper, qui dirige le secrétariat de la CDB depuis février 2023, continuera d'assurer les fonctions de secrétaire exécutif par intérim jusqu'à ce que Mme Schomaker prenne ses fonctions.

Ouverte à la signature en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro et entrée en vigueur en décembre 1993, la CDB est un traité international pour la conservation de la biodiversité. Avec 196 parties, la CDB bénéficie d'une participation quasi universelle des pays.