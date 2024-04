Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé, mardi au siège du ministère, l'ouverture des travaux de la Commission intersectorielle permanente de la recherche scientifique et du développement technologique, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette commission se compose de cadres des secteurs de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que d'experts compétents, a précisé la même source.

S'exprimant à cette occasion, le ministre a souligné "l'importance de cette commission dans la promotion, la coordination et l'évaluation des activités de la recherche scientifique et du développement technologique en rapport avec le secteur de l'Education nationale dans le cadre de la politique nationale de recherche scientifique". M. Belaabed a également indiqué que "la composante qualitative de ladite commission est en mesure d’appréhender les éléments de la recherche, de proposer les programmes et de généraliser les résultats de la recherche, en s'appuyant sur les fondements de l'identité nationale et le référent religieux et historique".

Le ministre a, en outre, précisé que son secteur "œuvre, dans le cadre du plan d'action du Gouvernement issu du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à soutenir l'orientation scientifique et technologique et à promouvoir cette culture auprès des élèves", à travers "le renforcement et l'élargissement de l'orientation vers les filières mathématiques et math-technique qui connaissent un engouement croissant de la part des élèves, grâce aux mécanismes adoptés pour augmenter le taux d'orientation vers ces filières et le travail de sensibilisation à l'intention des élèves et de leurs parents".

Concernant la nature du travail de la commission, il a souligné qu'elle "contribuera à proposer et à étudier des sujets de recherche traitant des différentes problématiques posées au secteur de l'Education nationale dans les domaines pédagogique, organisationnel et de gestion", et dont les résultats "permettront d’améliorer la qualité de l’acte éducatif et de promouvoir la performance du système éducatif".

En conclusion, M. Belaabed a exhorté "les membres de la commission intersectorielle permanente de la recherche scientifique et du développement technologique à rechercher des solutions et des propositions innovantes pour apporter une valeur ajoutée au secteur", soulignant qu'ils "recevront l'appui total dans l'accomplissement de leurs missions", conclut le communiqué.