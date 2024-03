L'Etoile de Ben Aknoun et le Mouloudia d'Alger se sont qualifiés samedi pour les quarts de finale de l'édition 2024 de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, en battant respectivement la JSD Jijel (1-0) et l'USM Khenchela (2-1).

Les Rouge et Noir ont fait la différence pendant le temps additionnel de la première mi-temps, grâce à Haroun (45'+3), alors que le Doyen avait commencé par mener (2-0), grâce à Belaïli (sp 10') et Bayazid (45'), avant de concéder la réduction du score devant Samer (55').

Vendredi, en ouverture de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie, la hiérarchie avait été majoritairement respectée, avec la qualification des principaux favoris, comme le CS Constantine, le CR Belouizdad et l'ES Mostaganem.

Les Sanafir ont ramené leur qualification d'Annaba, où ils avaient assez facilement dominé l'USMAn locale (2-0), au moment où le CRB et l'ESM avaient éprouvé quelques difficultés pour venir a bout de leurs adversaires respectifs, à savoir : l'Olympique Akbou et le NA Hussein-Dey.

En effet, le CSC n'a pas souffert outre mesure du fait de jouer en déplacement, puisqu'en solide Dauphin de la Ligue 1 Mobilis, il a réussi à s'imposer assez facilement chez les Tuniques-Rouges, grâce notamment aux réalisations des buteurs-maison Dib (45'+3) et Khaldi (80').

Pour sa part, malgré l'avantage du terrain et le soutien d'un public relativement nombreux, le CRB avait commencé par éprouver quelques difficultés face à l'OA, l'actuel leader du Groupe Centre-Est de la Ligue 2 amateur, avant de trouver la faille grâce aux anciens Usmistes Abderrahmane Meziane et Abderraouf Benguit, respectivement aux 73' et 78'.

A ce moment-là, les quadruples champions d'Algérie en titre étaient réduit à dix, après l'expulsion de Chouaib Keddad, mais cela ne les a pas empêchés de faire la différence.

C'est comme si cette infériorité numérique l'avait libéré de la grosse pression qui l'avait tétanisé en début de rencontre.

De son côté, et même si elle était confrontée à un adversaire de même palier, l'ES Mostaganem a souffert le martyr pour venir à bout du NA Hussein Dey, qui après lui avoir bien résisté (1-1) pendant plus de 120 minutes, l'a entraînée jusqu'à la fatidique série des tirs au but. En effet, après l'ouverture du score par Ghanem, sur coup-franc direct à la 48', l'ESM s'était faite rejoindre au score, suite à un pénalty de Benyahia (76'), et elle a dû attendre la série des tirs au but pour l'emporter (13-12), et se qualifier ainsi en quarts de finale, qui auront lieu les 13, 14 et 16 avril prochain.

Les péripéties de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie se poursuivront ce samedi soir, avec le déroulement des matchs JS Azazga - WA Tlemcen et US Biskra - MC Oran, respectivement au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou et celui d'El Alia, à Biskra. Pour ce qui est du huitième et dernier match, devant mettre aux prises l'USM Alger et le Raed de Bougaâ, il a été reporté au 12 avril prochain, en raison de la participation des Rouge et Noir à la Coupe de la Confédération africaine (CAF).

Résultats partiels

Résultats partiels des huitièmes de finale de l'édition 2024 de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, à l'issue des matchs de vendredi et samedi après-midi :

Vendredi, 29 mars :

USM Annaba - CS Constantine 0-2

CR Belouizdad - Olympique Akbou 2-0

ES Mostaganem - NA Hussein Dey 1-1 (L'ESM qualifié aux TAB : 13-12)

Samedi, 30 mars :

ES Ben Aknoun - JSD Jijel 1-0

USM Khenchela - MC Alger 1-2

Ce soir, à 22h00 :

A Tizi-Ouzou : JS Azazga - WA Tlemcen

A Biskra : US Biskra - MC Oran

Reporté au 12 avril :

USM Alger - Raed Bougaâ.