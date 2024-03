L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, M. Fayez Abu Aïta, a salué hautement la position et l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'accueil de blessés palestiniens en Algérie afin de recevoir des soins.

"Nous remercions l'Algérie, pays frère, et saluons hautement la position et l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune ainsi que ses directives, pour l'accueil de blessés palestiniens", a indiqué M. Abu Aïta dans une déclaration à l'APS, après l'arrivée jeudi soir de blessés palestiniens et de leurs proches en Algérie, assurant que l'opération a été couronnée de succès.

Le diplomate a fait savoir que 46 blessés palestiniens lors de l'agression sioniste brutale contre la bande de Ghaza sont arrivés en Algérie avec 67 accompagnateurs, soit un total de 113 personnes. "C'est une position noble et honorable de l'Algérie, et nous sommes conscients des efforts incommensurables déployés par nos frères en Algérie afin de mener à bien l'opération de rapatriement de blessés vers le territoire algérien afin de leur prodiguer les soins nécessaires", a-t-il ajouté.

Pour M. Abu Aïta, cette opération de rapatriement de blessés palestiniens illustre "le soutien constant de l'Algérie à la Palestine et à son peuple". Et de souligner que "cette initiative est à même de renforcer la résilience du peuple palestinien".

"Malgré toute la douleur ressentie dans nos cœurs pour nos martyrs et nos blessés, la victoire sera notre et l'Etat palestinien sera établi avec El-Qods Echarif comme capitale", a assuré l'ambassadeur palestinien.