L’opérateur public de télécommunication Algérie télécom (AT) a fait don d’une unité de radiologie et d’échographie multiservices au profit du nouvel hôpital de Béchar, a-t-on appris mercredi de la direction locale opérationnelle d’AT.

Cette initiative, est un apport d’AT au renforcement des moyens et équipements médicaux destinés à l’amélioration de la prise en charge des patients au niveau de cette structure hospitalière, a précisé le directeur d’AT, Moulay Kihal en marge de la cérémonie de remise de ces équipements en présence des autorités locales, cadres de l’entreprises et responsables du secteur de la Santé. «AT confirme, une fois encore, que ce geste de solidarité est une valeur sûre auprès de ses employés et bien ancré dans sa culture d’entreprise citoyenne», a souligné le même responsable.

Par ailleurs, une centaine de colis alimentaires ont été distribués par la direction opérationnelle d’AT aux restaurants «Rahma» à travers la wilaya de Béni-Abbès, au titre de ses actions de solidarité en ce mois sacré du ramadhan, a fait savoir le chargé de la communication de la direction opérationnelle, Taha Abdeldjaouad.