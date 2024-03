Les autorités sanitaires de la bande de Ghaza ont annoncé que le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave palestinienne a fait 32.705 martyrs depuis le 7 octobre dernier. Le nouveau bilan rendu public par les autorités sanitaires de la bande de Ghaza fait également état de 75.190 blessés en près de six mois.

La même source signale, en outre, qu'au cours des dernières 24 heures, 82 palestiniens sont tombés en martyrs.

D'autre part, la famine qui s'installe a coûté la vie à des enfants et à des personnes âgées dans la bande de Ghaza où vivent environ 2,3 millions de Palestiniens assiégés depuis 17 ans et subissant des conditions humanitaires catastrophiques.

Journée de la terre : les Palestiniens plus que jamais attachés à leur terre

Les Palestiniens commémorent samedi le 48e anniversaire de la "Journée de la terre", dans un contexte très tendu marqué par une agression barbare et génocidaire menée par les forces d'occupation sioniste contre la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre dernier.

Les Palestiniens qui commémorent depuis 48 ans cette journée du 30 mars, sont, depuis le début du "Déluge d'Al-Aqsa", plus que jamais attachés à leur terre, rejetant les déplacements forcés de leurs territoires et luttant contre tous les plans sionistes visant le nettoyage ethnique.

Depuis 1976, le 30 mars est pour tous les Palestiniens une journée de lutte et de résistance contre la dépossession de leurs biens et de leurs terres, et contre la colonisation sioniste des territoires palestiniens occupés.

Sur les terres palestiniennes, les colonies de peuplement sionistes ne cessent de pulluler au fil des années, malgré les critiques de la communauté internationale, et ont pris une ampleur remarquable depuis le début de l'agression des forces sionistes contre l'enclave palestinienne assiégée.

Dans sa résolution 2334 (2016), le Conseil de sécurité avait réaffirmé que l'établissement de colonies dans les territoires palestiniens occupés n'a aucune validité juridique et constitue une violation flagrante du droit international, appelant l'occupant sioniste à y mettre un terme immédiate.

La hausse des activités d'implantation des colonies sionistes, en particulier après le 7 octobre 2023, démontre que l'entité sioniste poursuit sa politique de spoliation systématique des terres palestiniennes.

Les colons sionistes continuent d'attaquer et de tuer les Palestiniens, de détruire leurs propriétés et de profaner leurs lieux saints avec le soutien des forces d'occupation sioniste.

L'entité Sioniste s'enhardisse à poursuivre son programme d'annexion par le biais d'une expansion rapide et accroît des colonies de peuplements en Cisjordanie occupée, mettant en péril la solution des deux Etats.

Dans ce cadre, environ un demi-million de sionistes résidents dans 146 grandes colonies, et 144 avant-postes coloniaux établis sur le territoire de Cisjordanie occupée, sans compter El-Qods occupé.

En 2023, un nombre record de 12.349 unités de logement ont été promus dans les colonies de Cisjordanie occupée, sans compter les colonies d'El-Qods occupées.

Les avant-postes sont de petites colonies, généralement constituées de maisons mobiles, établies par des colons sur des terres palestiniennes privées, sans l'approbation de l'entité sioniste.

Quant aux colonies, elles sont cohérentes en des maisons construites et établies avec l'approbation de l'occupant sioniste.

A la veille de la commémoration du 48ème anniversaire de la Journée de la terre, l'entité sioniste poursuit sa politique expansionniste, durement subie par les Palestiniens, confrontés à des arrestations arbitraires.

Les forces d'occupation ont été arrêtées, depuis le 7 octobre dernier, plus de 7800 Palestiniens, de plusieurs régions en Cisjordanie occupée, selon le club du prisonnier Palestinien.