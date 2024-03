Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana a affirmé, jeudi à Alger, que la priorité sera accordée aux wilayas du Sud dans le programme d’extension du réseau d’Air Algérie dont la flotte sera renforcée de 15 avions à partir de 2025.

La compagnie Air Algérie procédera à la réception de 15 avions en 2025 dans le cadre d’un programme visant à remédier aux lacunes enregistrée, ce qui permettra de booster la navigation aérienne nationale, a souligné le ministre, lors d’une plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales, présidée par M. Salah Goudjil, président de la Haute chambre du Parlement. La réception progressive de ces avions est à même de renforcer les lignes et le programme de vols de la compagnie, notamment vers les wilayas du Sud afin de couvrir, aisément, la demande des habitants de ces régions, a répondu M. Zahana à une question du sénateur, Mohamed Larbi Slimani (Front El Moustakbel).

Il a rappelé, dans le même contexte, le programme d’affrètement de longs et de moyens courriers en prévision des préparatifs liés aux saisons estivale et du Hadj. Répondant à une question du sénateur, Ahmed Bennai (Tiers présidentiel) sur l’extension de l’Aéroport international Abou-Bakr-Belkaid (Chlef), le ministre a rassuré que l’étude de faisabilité économique de ce projet sera réalisée compte tenu de sa proximité de grands aéroports à l’instar de ceux d’Alger et d’Oran.

L’étude relative au projet d’extension et de réhabilitation de cet aéroport a été inscrite en 2014 pour une enveloppe de 50 millions DA, a fait savoir le ministre, ajoutant que cette étude a été réceptionnée en 2021.