Le ministre de l’éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, a annoncé jeudi à Médéa, qu’un projet d'un nouveau cahier des charges relatif à l’ouverture d’écoles d’enseignement privé est "en cours de préparation", assurant que sa mise œuvre va contribuer à renforcer le secteur

de l’éducation.

"Un nouveau cahier des charges est en phase de préparation dans le cadre du soutien à l’enseignement privé et pour assurer un meilleur encadrement de ces établissements éducatifs", a indiqué le ministre lors de sa visite d’inspection dans la wilaya de Médéa.

L’enseignement privé et l’enseignement public sont "complémentaires et répondent aux mêmes normes et programme, et partagent les mêmes objectifs, à savoir assurer un meilleur enseignement pour les élèves scolarisés", a souligné M.Belaabed.

Il a précisé que "cette démarche s’inscrit dans le sillage des efforts menés depuis plusieurs années par l’Etat en vue de parfaire encore davantage l’enseignement éducatif", ajoutant qu'"il y a un besoin dans ce domaine qui requiert de la rigueur et la nécessité pour les futures écoles de répondre aux critères exigés et de se conformer à la législation".

Le ministre de l’éducation a rappelé, par ailleurs, les inscriptions à "distance" des élèves de première année primaire dès la prochaine rentrée scolaire.

A l’entame de sa visite d’inspection, M. Belaabed a inauguré l’établissement de l’enseignement moyen "Yahi Belkhiter" dans la commune d’Ouled Brahim, à l'Est de Médéa, saisissant l'occasion pour insister sur "l’impératif de veiller à garantir les meilleures conditions de scolarisation aux élèves". Le ministre a également inauguré le lycée "Mustapha Nabi" au centre-ville de Berrouaghia, avant de procéder à la pose de la première pierre pour les projets de collège d'enseignement moyen (CEM) et d’un lycée dans la commune de Tlet-Douairs, ainsi qu’un autre CEM localisé dans la cité Ain-Djerda, commune de Draa-Smar, à l'ouest de Médéa.