Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a reçu, jeudi, l'ambassadrice du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Algérie, Sharon Wardle, à la demande de cette dernière, indique un communiqué du ministère. Lors de la rencontre, les deux parties ont "passé en revue l'état des relations de coopération bilatérale entre l'Algérie et le Royaume-Uni" et "examiné les moyens de les renforcer, notamment dans les domaines judicaire et institutionnel", a précisé le communiqué.