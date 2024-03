La Fédération nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (FNESRS), a adressé, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une lettre de remerciement et de reconnaissance, suite à la publication des statuts particuliers de l'enseignant chercheur, du chercheur permanent et de l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire, ainsi que les régimes indemnitaires y afférents, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

"Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a reçu, ce jour, de la part de M. Messaoued Amarna, secrétaire général de la Fédération nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), une lettre de remerciements et de reconnaissance adressée au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, après la promulgation des statuts particuliers de l'enseignant chercheur, du chercheur permanent et de l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire, ainsi que les régimes indemnitaires y afférents", lit-on dans le communiqué.