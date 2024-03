Les participants à une conférence, tenue jeudi à M’chouneche (Biskra) à l’occasion de la commémoration du 65ème anniversaire de la mort des colonels Ahmed Ben Abderazak Hamouda (Si El Houès) (1923-1959) et Amirouche Aït Hamouda (1926-1959), ont affirmé que Si El Houas était "un symbole du patriotisme et du sacrifice tout au long de son itinéraire politique et militaire".

Dans sa communication durant la rencontre organisée au musée du chahid Si El Houès à M’chouneche, Abbas Kahoul de l’université de Biskra a considéré que ce héros issu d’une famille aisée de résistants et proche du mouvement nationaliste est parvenu par son courage et son sens diplomatique à gagner la confiance du peuple et des cheikhs des zaouïa au service de la glorieuse révolution.

Il a également relevé que Si El Houès a assuré la sensibilisation contre l’occupation dans les Aurès, au Sud et parmi la communauté algérienne à l’étranger avant de s’engager dans la lutte armée dès le déclenchement de la révolution, en menant plusieurs batailles dans les wilayas 1 et 6 historiques jusqu’à sa mort en compagnie du colonel Amirouche dans la bataille de djebel Thamer près de Boussaâda (M’sila) le 28 mars 1959.

Pour le moudjahid et chercheur en histoire, Abdelmadjid Chelouaï, le colonel Si El Houès était un chef inspiré très respecté des moudjahidine qui y voyaient un modèle de patriotisme et de discipline. Il participait aux combats et se déplaçait d’une unité à l’autre pour motiver les moudjahidine. Chaâbane Hamouda, fils de Si El Houès, a appelé à transmettre le message des chouhada aux futures générations et accorder davantage d’intérêt aux recherches historiques pour préserver la mémoire nationale, préconisant de recourir aux nouvelles technologies de l’audiovisuel pour faire connaitre aux jeunes ces gloires.

La commémoration de l’anniversaire de la mort de ces deux colonels s’est déroulée en présence des autorités locales et de membres de la famille révolutionnaire et a donné lieu à des conférences sur ces deux chouhada au musée régional colonel Chaabani de la ville de Biskra ainsi qu’à des visites au musée colonel Si El Houès à M’chouneche.

Commémoration de la mort des colonels Amirouche et Si El Houas, "une opportunité pour évoquer leurs sacrifices" (Rebiga)

Le ministre des Moudjahidine et des Ayant droits, Laïd Rebiga, a affirmé jeudi à M’sila que la commémoration du 65ème anniversaire de la mort des colonels Amirouche (1926-1959) et Si El Houès (1923-1959) constitue "une opportunité d'évoquer les sacrifices de ceux qui ont gravé dans la mémoire nationale une histoire de gloire et de loyauté".

Dans son allocution au cimetière des chouhada à Djebel Thamer dans la commune de Sidi M’hamed, le ministre a déclaré que "cette commémoration est un hommage aux sacrifices de ces vaillants chouhada, une sensibilisation des générations aux sens du patriotisme et de l’abnégation et une évocation du grand défi historique relevé avec courage par les dignes filles et fils de l’Algérie".

Il a également indiqué que "les chouhada représentent un modèle d'inspiration sur la voie qui immunise les générations et une source de fierté, d’énergie et de valeurs pour la préservation de ce pays dont ils ont façonné vaillamment la gloire dans les montagnes et les vallées par leur sang et sacrifice". "Le souvenir des colonels Amirouche et Si El Houès et des martyrs de l’Algérie restera vivant et présent dans la mémoire et les cœurs des générations", a assuré le ministre qualifiant leurs sacrifices de "force qui renforce notre détermination et cohésion à donner et à se sacrifier pour la patrie".

Et d’ajouter : "C’est ce qu’a affirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans son message à l’occasion de la journée nationale du chahid 2024 lorsqu’il a relevé que cette célébration intervient au moment où les prémices de l'Algérie nouvelle se dessinent à travers cette terre, legs des chouhada de qui nous puisons les qualités du sacrifice et de l’abnégation et la détermination à poursuivre la marche vers les objectifs suprêmes et les nobles buts nationaux dont les principes ont été posés par nos chouhada au prix de rivières de sang".

Le ministre a lancé à l’occasion le projet d’extension du musée des colonels Amirouche et Si EL Houès à la commune de Sidi M’hamed prévoyant la réalisation d’une salle d’accueil, une autre d’exposition, l’aménagement de la cour et une clôture pour une enveloppe financière de 48 millions DA. M. Rebiga a honoré plusieurs moudjahidine et familles de chouhada de la région et a remis les prix aux lauréats des trois premières places du concours national sur les colonels Amirouche et Si El Houès organisé par les directions locales de l’éducation et des moudjahidine. Il poursuivra sa visite par l’inauguration d’une stèle commémorative de la bataille Boudenzir (3 mars 1959) à Djebel Messaad.