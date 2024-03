Deux tiers des 36 hôpitaux de la Bande de Ghaza sont "non fonctionnels" quand d’autres restent ouverts, mais sont soit "minimalement, soit partiellement fonctionnels", a alerté le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), faisant état de "conditions inimaginables" dans certains hôpitaux, alors que l'enclave palestinienne fait toujours face à des raids sionistes.

"La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avertit que les services de santé du nord de la bande de Ghaza ont été largement détruits et que le système de santé du sud de l'enclave est au bord de l’effondrement", a indiqué OCHA dans son dernier rapport de situation.

Selon l'OCHA, le système de santé de Ghaza s’effondre en raison des hostilités en cours et des difficultés d’accès, ce qui se traduit par un nombre croissant d’hôpitaux hors service.

Si 24 des 36 hôpitaux de Ghaza ne fonctionnaient pas, deux sont peu fonctionnels et 10 sont partiellement fonctionnels -quatre dans le nord et six dans le sud de la bande, selon un décompte effectué mercredi. Depuis plusieurs jours, l’armée sioniste poursuit ses agressions ciblant des complexes hospitaliers, notamment ceux des villes de Ghaza et de Khan Younes.

Pour les agences humanitaires, l’intensité des agressions n’a pas baissé malgré le vote, lundi 25 mars à New York, d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un "cessez-le-feu immédiat". Les détails contenus dans le dernier rapport de situation d’OCHA sont alarmants.

Le document fait ainsi état des conditions à l’hôpital européen de Ghaza (HEG) à Khan Younes, qualifiées "d'inimaginables" et "dépassant l’entendement". Témoins de scènes horribles de patients mourant d’infections, ils soulignent à quel point l’hôpital d'une capacité de 200 lits est passé à 1.000 lits.

Toutefois, cette capacité reste insuffisante pour répondre aux besoins en raison d’une grave pénurie de fournitures médicales de base, des dommages subis par les infrastructures et des contraintes qui pèsent sur l’accès à l’aide.

Environ 22.000 personnes déplacées ont également trouvé refuge et sécurité à l’hôpital, "s’abritant dans les couloirs et dans des tentes à l’intérieur de l’hôpital". A l’hôpital Kamal Adwan de Ghaza, quinze enfants souffrant de malnutrition y sont accueillis chaque jour, s’efforçant de maintenir ses services dans un contexte de pénurie d’eau, de nourriture et d’assainissement.

Le seul générateur de l’hôpital a été gravement endommagé, et les agents de santé et patients ont désespérément besoin d’une assistance en nourriture, en eau et en installations sanitaires.

L’hôpital Al-Shifa est assiégé depuis 11 jours et les forces sionistes ont confiné le personnel et les patients dans un bâtiment utilisé par les ressources humaines, qui "n’est pas conçu pour la fourniture de soins de santé".

A Khan Younes, au cours d’opérations militaires intensives, l’armée sioniste a forcé le personnel hospitalier et les patients blessés à évacuer l’hôpital Al Amal, fermant les entrées avec des barrières de terre. Mardi, l’hôpital et le siège de la Société du Croissant-Rouge palestinien, situé à proximité, ont cessé de fonctionner.

Jeudi, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exigé de l'entité sioniste de cesser immédiatement ses attaques contre les hôpitaux de la bande de Ghaza, appelant à la protection du personnel de santé, des patients et des civils.

Depuis le 7 octobre 2023, l'occupation sioniste poursuit son agression dévastatrice contre la bande de Ghaza - malgré la résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat - faisant plus de 32.000 martyrs et plus de 74.000 blessés, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.