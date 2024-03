Un projet d’aménagement d’une unité d’hémodialyse dans des locaux à l’abandon situés dans la commune de Berrouaghia, à l'est de Médéa, sera lancé prochainement, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.

La décision de transformer des locaux inexploités depuis plusieurs années en unité d'hémodialise a été prise à l’issu d’une visite, mardi, du chef de l’exécutif local, Djahid Mous, à la commune de Berrouaghia, a-t-on expliqué.

Elus et responsables du secteur de la santé ont été instruits par le wali, d’engager au plus vite les procédures de transfert de propriété et de désigner l’entreprise qui sera chargé de la réalisation des travaux de réaménagement nécessaires pour adapter la bâtisse à sa nouvelle vocation, ont indiqué les mêmes services.

Le projet permettra de renforcer les capacités de prise en charge des patients atteints d’insuffisance rénale en augmentant le nombre de lits réservé à ces malades à plus de trente (30) lits, au lieu des douze (12) disponibles actuellement au sein de l’unité d’hémodialyse de l’hôpital Benyoucef Benkheda de Berrouaghia, a-t-on précisé.

Une décision de réaménager des locaux à usage professionnel à l’abandon a été prise 2021 et a permis de récupérer et de transformer en structures sanitaires, un nombre appréciable de ces espaces, a-t-on rappelé.

Le secteur de la santé s’est renforcé d’une dizaine de polycliniques réalisées dans le cadre de cette décision et mises en service depuis dans les localités de Benchicao, El-Haoudine, Bouskène, Sidi-Ziane, Boghar, Beni-Slimane, Zoubiria, Mihoub, Sedraya, Ksar-El-Boukhari et Draa-Smar, a-t-on souligné.