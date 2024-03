Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Alger, entre la Banque nationale d'Algérie (BNA) et la société Algérie Cyber Market (ACM), permettant de bénéficier en ligne d'un financement islamique "Mourabaha Equipements" en achetant sur la plateforme e-commerce d'ACM, a indiqué un communiqué de la BNA.

Cette convention signée entre la BNA et la société spécialisée dans la vente par facilité de paiement via ses showrooms et Internet, ACM, "s’inscrit dans le cadre de la digitalisation et de l’intégration en ligne du financement "Mourabaha Equipements" de la BNA sur la plateforme e-commerce d’ACM, via son service digital "taksitexpress.dz", permettant aux e-consommateurs de bénéficier en ligne du financement islamique "Mourabaha Equipements" de la BNA, précise la même source.

La BNA explique que ce service permet aux consommateurs d'"effectuer une simulation de financement en ligne, de confirmer la disponibilité des produits, de bénéficier de l’examen rapide de leurs dossiers (72h) ainsi que d’un service de livraison à domicile et d’après-vente des produits objets de la "Mourabaha Equipements".

La convention permet, ainsi, aux citoyens, de bénéficier d’un financement conforme aux préceptes de la Charia Islamique et d’une formule de facilité de paiement garantissant confort et souplesse, ajoute le communiqué.