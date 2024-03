La Fédération algérienne de tennis (FAT) tiendra son Assemblée générale ordinaire (AGO) de l'exercice 2023, le vendredi 29 mars 2024 (15h00), à la salle des conférence du musée olympique, a appris l'APS jeudi auprès de l'instance fédérale. ''Les membres de l'AGO auront à débattre plusieurs points inscrits à l'ordre du jour de ce rendez-vous, notamment, l'étude pour approbation du procès-verbal de l’AG 2022, du bilan moral de l’exercice 2023, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes'', a écrit la FAT dans un communiqué. Aussi, cette AGO sera consacrée à la lecture et l'adoption du bilan financier de l’exercice 2023 et la présentation du plan d’action 2024 et les prévisions budgétaires y-afférentes.