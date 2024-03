Dix pays ont confirmé, jusqu'aujourd'hui (jeudi), leur participation au Championnat d'Afrique de Rafle (garçons et filles) qui aura lieu en mai prochain dans la ville de Touggourt, à la salle Omnisport "El Moustakbel", a-t-on appris auprès du président de la Confédération africaine de Rafle (CARA), l'Algérien, Mohamed Yacine Kafi.

" La ville de Touggourt sera la capitale du Rafa africain et elle sera prête à accueillir ses invités du continent africain à l'occasion des Championnats d'Afrique (garçons et filles) qui se dérouleront du 20 au 25 mai au la salle El Moustakbel", a-t-il précisé à l'APS.

Outre l'Algérie (pays organisateur), l'événement verra la présence confirmée de dix pays: Egypte, Tunisie, Djibouti, Maroc, Zambie, Kenya, Nigéria, Lesotho et Libye, en attendant la confirmation d'autres pays pour participer à cet important événement.

" Parallèlement à ce championnat continental, il y aura une exposition des industries des différentes sociétés, ainsi que des manifestations culturelles pour connaitre le patrimoine traditionnel de la ville", a ajouté le président de la Confédération. Généralement dans ce genre de compétition, le comité d'organisation fixe, un mois avant le coup d'envoi du tournoi, comme date butoir de la confirmation nominative de participation des pays concernés qui auront le droit d'engager huit athlètes au maximum pour la compétition qui se déroulera en individuel, double, tir de précision (garçons et filles) et le double mixte.

Et en sa qualité de pays organisateur, l'Algérie aura le droit d'engager plus d'athlètes, un privilège attribué, selon la réglementation en vigueur. " Les préparatifs avancent bien pour réunir les meilleures conditions afin de réussir cet événement sportif et conforter encore d'avantage la réputation de l'Algérie dans ce domaine", a indiqué Mohamed Yacine Kafi.

Le programme arrêté le moment voulu, devra comporter la traditionnellement la réunion technique et le tirage au sort de la compétition, prévues généralement le lendemain de l'arrivée des délégations.

Le tournoi se déroulera, comme il est de coutume, dans une salle couverte dotée des meilleures commodités et où seront implantés quatre terrains (28 m de longueur et 4 m de largeur).

En marge des Championnats d'Afrique, la Fédération Africaine de Raffles a organisé une formation pour les entraîneurs et les arbitres, en plus d'un tournoi international à Raffles. "En prévision de cet événement sportif, le comité d'organisation a tenu des réunions avec les autorités provinciales de la ville de Touggourt, qui ont manifesté leur intérêt pour l'événement, et les choses vont bon train pour que l'événement soit une réussite sur tous les plans", a assuré le président de la CARA.

Il est à noter que la ville de Touggourt avait déjà organisé un camp de formation pour arbitres et entraîneurs sous l'égide de la Fédération Internationale de Rafle en 2001 et en 2016 un tournoi international de Rafle et de Pétanque (jeu court).