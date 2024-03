Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 471 autres ont été blessées dans 381 accidents de la route survenus en zones urbaines entre le 19 et le 25 mars, selon un bilan rendu public jeudi par les services de la Sûreté nationale.

Le bilan fait état d'une hausse du nombre d'accidents (+40), de blessés (+64) et de morts (+1) par rapport aux chiffres enregistrés la semaine précédente.

Le facteur humain reste la principale cause de ces accidents (+96%), qui surviennent notamment en raison du non respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse et du manque de concentration au volant, outre l'état du véhicule, selon la même source.

Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la voie publique à la prudence et au respect du code de la route, rappelant les numéros vert 1548 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24/24h pour tout signalement.

Décès de 3 personnes par asphyxie au monoxyde de carbone en une semaine (Protection civile)

Trois (3) personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone durant la semaine en cours, portant ainsi le bilan à 100 victimes depuis début octobre dernier, a-t-on appris jeudi auprès des services de la Protection civile.

Dans une déclaration à l'APS, le chargé de Communication à la Direction générale de la Protection civile, Youcef Abdat, a précisé que les services de la Protection civile avaient enregistré, entre le 21 et 27 mars, 3 décès par asphyxie au monoxyde de carbone au niveau des wilayas d'Oran (2 cas) et de M'sila (1 cas) , tandis que 31 personnes ont été sauvées.

Ainsi, le nombre total des décès depuis début octobre dernier a atteint 100 cas.

Les mêmes services poursuivent leurs campagnes de sensibilisation à travers le pays afin de prodiguer aux citoyens les conseils et consignes de prévention contre "ce tueur silencieux", ajoute le même responsable.

5 morts et 157 blessés en 24 heures (Protection Civile)

Cinq (5) personnes sont décédées 157 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique jeudi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Oum el Bouaghi avec 02 personnes décédées suite à une collision entre 02 motocyclettes, au lieu-dit Kabel Draa, commune de Djazia, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à quatre (4) personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-eau à l'intérieur de leurs domiciles dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj et Guelma, note le communiqué. Ils sont également intervenus pour l'extinction de trois (3) incendies urbains et divers dans les wilayas de Annaba (1 incendie) et Boumerdes (2 incendies), ajoute la même source.