Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a annoncé, jeudi dans un communiqué, le lancement d'un crédit sans intérêts au profit des pèlerins leur permettant de s'acquitter du coût financier du Hadj.

"Dans le cadre de l'organisation de la saison du hadj 2024, le Crédit populaire d'Algérie (CPA) réitère son engagement de répondre aux besoins de sa clientèle par le lancement du "Qard Hassen Hajji", permettant ainsi à nos chers pèlerins d'accomplir le cinquième pilier de l'islam en toute confiance", a précisé le CPA.

Le crédit "Qard Hassen Hajji" est sans intérêts et certifié conforme à la charia par le Comité national de la fatwa pour l'industrie de la finance Islamique, a ajouté le communiqué.

Il est destiné aux pèlerins remplissant toutes les exigences légales et réglementaires établies par les autorités compétentes dans ce domaine, et ce en vue de renforcer leurs capacités financières et ainsi leur permettre de s'acquitter du coût financier du Hadj, selon la même source.

Le montant du crédit peut aller jusqu'à 300.000,00 DA, pour une durée de 27 mois dont 3 mois de différé et il est destiné aux particuliers résidents, de nationalité algérienne, disposant d'un revenu régulier et dont l'âge est inférieur à 75 ans, a fait savoir également le communiqué.

Par ailleurs, le CPA permet aussi aux enfants/conjoints du pèlerin de souscrire au

"Qard Hassen Haji" pour financer le pèlerinage du parent/conjoint.

Pour bénéficier de ce crédit, le CPA a invité toutes les personnes intéressées de se rapprocher de l'agence CPA la plus proche de leurs lieux de résidence afin d'entamer les procédures d'octroi de crédit.