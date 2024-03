Après le succès réalisé vendredi dernier face à la Bolivie (3-2), l’EN a fait match nul mardi soir face à l’Afrique du Sud (3-3) à l'occasion de sa deuxième rencontre et dernière journée du tournoi Fifa Series 2024.

Après l'ouverture du score de Benzia (22’), les Sud-Africains ont répondu dans le temps traditionnel de la première période avec un doublé de Zwane (34’) et (45’+5). Apres la pause citron les coéquipiers de Houssem Aouar sont rentrer sur le terrain dans le match a la 53' Brahimi a remis les pendules à l’heure en faveur des . Mais Rayners (66’) a redonné l’avantage aux Bafana Bafana . Benzia égalise sur une reprise de voler à la 72’. Sur un enchaînement magnifique dans la surface de réparation des sud africain, il a permis à l'équipe nationale d’arracher le nul de ce tournoi série fifa 2024. Les poulains de Vladimir Petkovic

Sur le point de concéder une défaite surprise contre le Bafana Bafana , l'Algérie a évité le pire grâce à Benzia , auteur d'un doublé dont le but de l'égalisation à la 72' de jeux au stade Nelson Mandela de Baraki (3-3).

L'Algérie a du mental. Ce n'est absolument pas parfait, loin de là, sur le plan du jeu, mais la troupe de Vladimir Petkovic a montré mardi soir devant son public qu'elle avait de la ressource et quelques belles solutions sur le banc. Malmenée par les protéger e Hugo Brosse solide, avec un plan de jeu restrictif et précis, l'Algérie s'est accrochée.

Elle a dominé en première période, sans se créer beaucoup d'occasions, à l'exception de deux actions résultant d'une récupération haute de Ramiz Zerrouki (incursion de Yacine Brahimi dans la surface, 21e ; tir de Bounedjah , 34e). Et le Bafana Bafana a frappé juste avant la pause, après une transmission dun tire croiser de Zwane (45e+3).

Le timing, la précision du pied droit, la zone trouvée entre Zeghba et sa défense centrale... la passe décisive de l'attaquant Sandews est remarquable. Les coéquipiers de Zwane ont entamé le second acte en confiance, et ils n'ont pas été loin de doubler la mise via les coéquipiers de Woliams . L'Algérie, requinquée par l'entrée de Bekrar et Hadj Moussa , à la place du vétéran Bounedjah , était plus tranchante aussi, le match s'emballait et Benzia égalisait (72e).

Pour le reste de la rencontre les Fennecs ont faillit d'ajouter dautre buts c'est pas la précipitation des attaquants et manque d'expérience des protège de Petkovic ,l'équipe nationale d'Algérie vient d'enchaîner son deuxième match sous la houlette du technicien Bosniaque Vladimir Petkovic une victoireface a la Bolivie sur le score de (3- 2) et un match nul face a l'Afrique du Sud (3-3) mardi au stade de Nelson Mandela .

Par ailleurs les Fennecs vont accueillir le mois de juin prochain au stadd Nelson Mandela dans le groupe G la Guinée pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde 2026.

Stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Temps frais et pluvieux.

Pelouse en bon état.

Affluence nombreuse.

Trio d’arbitrage Tunisien : Amir Loucif, assisté de Mm. Aymen Ismaïl, Fouzi Djeridi.

Le quatrième arbitre étant l'Algérien Lahlou Ben Braham.

Buts : Benzia (21e, 70e), Brahimi (52e) pour l'Algérie.

Zwane (33e, 45e+5), Rayners (65e) pour l'Afrique du Sud.

Avertissements : Aouar (31e) Algérie.

Kekana (39e), Margeman (83e) Afrique du Sud.

Composition des équipes :

Algérie : Zeghba, Guitoun, Aït Nouri, Mandi, Madani, Aouar (Hadjam, 74e), Bentaleb (Zerrouki, 46e), Benzia (Hadj Moussa, 74e), Brahimi (C) (Benrahma, 67e), Amoura (Kendouci, 46e), Bounedjah (Bakrar, 58e).

Entr. : Vladimir Petkovic.

Afrique du Sud : Williams (C), Kekana, Modiba, Mobbie, Xulu, Mokoena, Monare (Margeman, 63e), Zwane (Mosele, 73e), Appollis (Mokwana, 63e), Mayambela (Morena, 73e), Rayners (Mayo, 78e).

Entr. : Hugo Broos.