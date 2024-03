Un concert de chants chaâbis baptisé, "Spectacle des lauréats", animé par les couronnés du 12e Festival culturel national de la chanson chaâbie, a été organisé mardi soir à Alger, en avant goût à la compétition de la 13e édition de cet événement prévu du 28 au 31 mars.

Accueilli à l’Auditorium du palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Kouba, où la 13e édition de ce festival annuel célébrant la chanson populaire a élu domicile, le concert a réuni les quatre premiers lauréats dans l’ordre croissant des distinctions, Fayçal Boukhtache de Tiaret, Amir Delmi d’Alger, Rabah Nouss de Bejaïa et Ibtihel Ghofrane Bouache de Cherchell, distinguée du prix du Jury.

Devant un public relativement nombreux, les trois ténors et la soprano, ainsi que Nacer Mokdad, une des grandes et anciennes figures encore en exercice, de la scène chaâbie et invité de marque de la soirée, ont été soutenus par un orchestre composé de six instrumentistes chevronnés, dont la virtuose de l’Oud, Saliha Ould Moussa, dirigés d’une main de maître par El Hadi El Anka au piano.

De célèbres pièces ont été rendues avec des voix encore plus étoffées, par les artistes à l’affiche, reprises du grand répertoire chaâbi qui a marqué les époques grâce au charisme artistique des Cheikhs, immortels du genre, à l’instar d’El Hadj M’Hamed El Anka, Cheikh El Hasnaoui, El Hachemi Guerouabi, Boudjemaa El Ankis, Mohamed El Badji, Amar Ezzahi, ou encore Aziouz Raïs.

Ces pièces qui continuent de voyager à travers le temps, ont été entonnées par les élus au podium en 2023, à l’instar de, "Aâlik bel hana wed’damane", "Wahdani Gharib", "In kounta âachiq", "Ya qalbi khalli el hal", "Nari ou qarah’ti", "Ya bechari", "Arwah arwah", "Then’ghidh’iyi", "Qalbi yahwa", "Ret âïni" et "Tiba ya sam’âïn".

Dans une ambiance conviviale, le public, qui a longtemps applaudi les prestataires- Nacer Mokdad en particulier qui a su relancer l'engouement-, a activement participé à la réussite de ce spectacle "annonciateur d’une compétition de grande qualité", de l’avis d’un spectateur, adepte du chaâbi.

17 candidats sélectionnés des différentes wilayas du pays dont plusieurs voix féminines prendront part au 13e Festival culturel national de la chanson chaâbie.

Le jury de cette édition, présidé par l'artiste Mustapha Bouafia, décernera quatre distinctions dotées de récompenses financières d'une valeur de, 300.000 DA pour le premier prix, 150.000 DA pour le deuxième, 100.000 DA pour le troisième et 50.000 DA pour le prix spécial du Jury.

Chacun des quatre lauréats se verra offrir également, un Mandole, "instrument du Cheikh", en guise d'encouragement et de cadeau honorifique.

Lors de la 13e édition de ce festival, des hommages aux grands artistes Kamel Bouredib et Abderrahmane El-Kobbi seront rendus, pour leur "précieuse contribution" à la préservation de la chanson chaâbi et le patrimoine culturel authentique quelle représente.

En marge de la compétition de ce festival, fondé en 2006, les organisateurs ont prévu la tenue d'ateliers de formation à la Villa "Dar-Abdeltif", qui porteront sur les textes et l'histoire de la chanson chaâbie et seront encadrés par des enseignants spécialisés dans ce genre de musique populaire inspiré du Melhoun.

Par ailleurs et sur le plan académique, des interventions sur le patrimoine du Melhoun algérien et ses chantres, ainsi que sur l'histoire de la chanson chaâbi, seront au programme de ce festival, qui prévoit également la publication d'un recueil qui regroupera les poèmes interprétés par les candidats.