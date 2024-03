Les secours ont suspendu mardi soir les recherches autour du pont de Baltimore qui s’est effondré la nuit précédente après avoir été percuté par un porte-conteneurs, les autorités américaines estimant que les six personnes disparues étaient désormais présumées mortes.

«Sur la base de la durée des recherches effectuées (...), de la température de l’eau, à présent nous n’estimons pas que nous trouverons ces individus encore en vie», a déclaré le vice-amiral des gardes-côtes Shannon Gilreath lors d’une conférence de presse.

Depuis l’effondrement spectaculaire de l’important pont autoroutier Francis Scott Key dans le port stratégique de Baltimore, sur la côte est américaine, les autorités ont déployé de nombreux moyens par air, sur terre, en mer et même sous l’eau, retrouvant deux rescapés, dont l’un grièvement blessé.

Mais mardi soir, face aux conditions difficiles, «la marée et les courants qui rendent le travail des plongeurs dangereux», «nous allons suspendre la phase active de recherches», a encore dit Shannon Gilreath. «Nous passons simplement à une nouvelle phase» des secours, a-t-il ajouté, un autre responsable précisant que des plongeurs seraient sur place dès les premières heures de mercredi.

Ces dernières sont visiblement des ouvriers des travaux publics qui travaillaient sur le pont Francis Scott Key lors de son effondrement, un responsable de leur entreprise affirmant à la presse locale que six d’entre eux étaient présumés morts.

Le maire de Baltimore Brandon Scott a évoqué «une tragédie inconcevable». Le bilan de ce «terrible accident», selon les mots du président Joe Biden, aurait été pire si le navire, qui a subi une «perte momentanée de propulsion», n’avait réussi à lancer un appel de détresse. Cette alerte a permis aux autorités de couper une partie du trafic routier. Des images impressionnantes de vidéosurveillance montrent le porte-conteneurs MV Dali, dévier de son cap et heurter une pile de ce pont inauguré en 1977, faisant s’écrouler plusieurs arches dans le port.

Dans ces vidéos, on aperçoit des lumières de véhicules de maintenance sur le pont, avant qu’il ne se déforme et ne tombe en morceaux, vers 01H30 heure locale (05H30 GMT). L’équipage, indemne, a rapidement tenté de ralentir sa course en jetant l’ancre, sans réussir à éviter la collision.

Un corps retrouvé dans la rivière Patapsco après de l’effondrement du pont de Baltimore (médias)

Un corps a été retrouvé dans la rivière Patapsco à la suite de l’effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore, dans l’Etat américain du Maryland (est), ont rapporté mardi les médias locaux.

«Nous avons appris qu’un corps a été retrouvé, mais les recherches et l’enquête sont toujours en cours ici sur le site», a déclaré sur CNN Phylicia Porter, membre du conseil municipal de Baltimore. Selon des responsables, l’effondrement de l’ouvrage s’est produit après qu’un grand porte-conteneurs a été victime d’une panne électrique tôt mardi, entraînant une collision avec le pont et provoquant la chute de plusieurs personnes et véhicules dans les eaux froides de la rivière.

Des efforts sont en cours pour retrouver six personnes actuellement portées disparues. Ces six ouvriers, qui feraient partie d’une équipe de construction, effectuaient des travaux de réparation sur le pont lorsque la collision s’est produite. Selon les autorités locales, deux personnes ont été retrouvées dans la rivière Patapsco plus tôt, dont une dans un état critique. «C’est une tragédie impensable», a de son côté déclaré Brandon Scott, le maire de Baltimore.

Un important port américain bloqué après l’effondrement du pont de Baltimore

Le port américain de Baltimore, point névralgique du commerce maritime international est à l’arrêt mardi après l’effondrement du pont Francis Scott Key, percuté par un porte-conteneurs. Ce pont, dont le nom est celui du poète qui a écrit les paroles de l’hymne national américain, s’est effondré en pleine nuit, immédiatement après avoir été heurté par un navire. Le président Joe Biden a dit avoir «l’intention que le gouvernement fédéral paie la totalité du coût de la reconstruction» de l’ouvrage situé dans l’Etat du Maryland, au nord-est du pays, sur lequel circulaient 34.000 véhicules chaque jour.

«Et j’espère que le Congrès soutiendra mes efforts», a-t-il indiqué mardi lors d’une allocution depuis la Maison Blanche, avertissant que «cela prendra du temps». Ce pont est «essentiel pour les déplacements, non seulement pour Baltimore, mais aussi pour l’ensemble du corridor nord-est» du pays, a commenté le président américain.

Il s’agit, selon la chambre de commerce du Maryland, d’»une artère de transport essentielle» pour l’Etat. «Sa fermeture prolongée perturbera inévitablement les activités commerciales et les chaînes d’approvisionnement», a encore indiqué la Chambre de commerce. Le transport maritime à destination et en provenance du port de Baltimore a été suspendu jusqu’à nouvel ordre, ce qui risque d’entraîner des dommages économiques importants.

«Le port de Baltimore est l’une des plus grandes plaques tournantes maritimes du pays», a encore souligné Joe Biden, promettant de «le remettre en service dès que possible».

Il a annoncé que le Corps des ingénieurs de l’armée était «sur place» pour aider «à dégager la voie» sur la Patapsco River, un bras de la baie de Chesapeake, qui relie Baltimore à l’océan Atlantique.

Baltimore est un important point d’arrivée ou de départ pour les porte-conteneurs. En 2023, 1,1 million de conteneurs, ou, dans le jargon du transport maritime, des EVP (équivalent vingt pieds, l’unité de référence du secteur), y ont été chargés et déchargés.

«Avec l’expansion du canal de Panama en 2016, pour permettre aux plus gros navires de passer», ces gigantesques bateaux chargés de marchandises peuvent directement, depuis l’Asie, rejoindre la côte Atlantique, détaille le site internet de l’Etat du Maryland. Le port de Baltimore, créé au 17e siècle pour exporter le tabac vers l’Angleterre, a été en 2023 la porte d’entrée aux Etats-Unis de plus de 52 millions de tonnes de marchandises étrangères, pour plus de 80 milliards de dollars, selon un récent communiqué du gouverneur de l’Etat, Wes Moore.

Il se classe désormais au neuvième rang des ports américains en termes de marchandises étrangères manutentionnées et de valeur de marchandises étrangères. Les marchandises, une fois débarquées à Baltimore, ne sont ensuite plus qu’à une nuit en train ou en camion d’un tiers de la population américaine. Plusieurs compagnies de croisières proposent également des départs de Baltimore, ou y font escale. Ainsi, plus de 15.000 emplois dépendent directement du port de Baltimore, et, indirectement, près de 140.000 emplois supplémentaires.