Le prix du cacao a dépassé les 10.000 dollars la tonne mardi à New York, avant de légèrement redescendre, repoussant encore plus loin son record historique, porté par les craintes grandissantes de pénuries d'approvisionnement.

Le contrat de cacao le plus échangé à New York pour livraison en mai s'échangeait dans les séances de l'après-midi, à 9.871 dollars, après avoir franchi la barre des 10.000 dollars la tonne en début de séance européenne. C'est plus du triple d'il y a un an, ce qui va forcer les chocolatiers à augmenter encore leurs prix, même si leur marge de manœuvre est limitée avec la baisse de moral des ménages, déjà éreintés par l'inflation. Début mars, des industriels de transformation avaient averti que leurs prix allaient de nouveau augmenter en 2024 et 2025 après avoir été déjà relevés de plus de en moyenne en 2023.