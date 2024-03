Le Mouloudia d'Alger est tout proche d'assurer le titre de champion d'Algérie, suite à sa victoire dimanche décrochée sur terrain de la JS Saoura (0-1).

Grâce à ce succès ô combien précieux, les hommes de Patrice Beaumelle maintiennent leur avance de 12 points sur leur dauphin, le CS Constantine (37 pts), vainqueur à l'extérieur face au NC Magra (2-3).

De ce fait, et à 9 journées du terme, le Mouloudia d'Alger ,tout porte à croire donc que les Verts et Rouge vont décrocher titre du championnat d'Algérie ligue 1 Mobilis et le huitième de leur histoire.

Par ailleurs la rencontre de la 21e journée entre la JSS et le Mouloudia d'Alger s’est soldée par une victoire au leader du championnat ligue une mobilis Mouloudia sur le score d e 0 à 1.

Les protège de Patrice Baumelle , vainqueur dimanche à a l'extérieur face a la JS Saoura sur le terrain de cette dernière (1-0), s’est rapproché un peu plus du titre du championnat mobilis qui lui échappe depuis 2011 cette année les camarades du capitaine Raouf Abdellaoui ont décidé de frapper fort , alors qu’en bas du tableau le l'étoile de Benaknoun et le MCO ont réalisé une excellente opération dans la course au maintien, à l’occasion de la 21e journée du Championnat de Ligue 1 Mobilis.Un succès qui rapproche le MCA du titre puisque le club compte désormais 11 points d’avance sur ses premiers poursuivants que son le CSC et le CRB, cette dernière compte deux matchs en moins. Mieux que ça, le MCA et au classement des meilleures attaques avec 45 buts inscrits et reste la meilleure défense avec 15 buts encaissés.

C’est pour dire que si la formation Mouloudeen remporte le titre ce ne sera qu’une juste récompense pour ses performances.

Pour revenir à la rencontre, la JSK qui souhaitait mettre un terme à la suprématie du CRB devra attendre la saison prochaine pour battre les Rouge et Blanc de Belouizdad que les kabyles n’ont pas vaincus depuis plus de 2 ans.

Cette défaite éloigne les Jaune et Vert du podium, même si avec un match en retard il reste encore des chances de terminer sur le podium.

Par ailleurs le stade du 5juillet la formation de Soustara a accueilli L'USAGE Biskra ou les poulains de Garrido on arracher les trois points de la victoire difficilement devant les protéger de lex capitaine des Rouges et Noir Mounir Zeghdoud ,les Rouges et Noir en rejoins le haut du tableau avec un match en moins désormais, les coéquipiers de Belaid se rapproche du leader et il faudra gérer au mieux les matches restants pour terminer sur le podium et arracher la deuxième place du championnat ligue une mobilis mais aussi il ya le CS Constantine qui ne veut pas lâché cette deuxième pace et le CR Belouizdad.

Enfin, l'étoile de Benaknoun a raté l’occasion pour sortir de la zone rouge du championnat a réussir à ramener un point de l'extérieur devant le Paradou Athlétique au stade de Dar El Baida (0-0), le promu se rachète ainsi après la défaite concédée à domicile face au leader le MCA (2-3) pour le compte de la mise à jour du championnat ligue une mobilis 16e journée Championnat se jouera vendredi le 4 et le 5 avril prochain dans son intégralité.



Résultats complets et classement

Résultats complets et classement de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue des matchs de la 21e journée, disputés samedi, dimanche, et lundi :

Samedi, 23 mars :

USM Khenchela - MC Oran 0-0

US Souf - MC El Bayadh 4-5

Dimanche, 24 mars :

NC Magra - CS Constantine 2-3

ES Sétif - ASO Chlef 0-0

USM Alger - US Biskra 1-0

JS Kabylie - CR Belouizdad 0-1

Lundi, 25 mars :

Paradou AC - ES Ben Aknoun 0-0

JS Saoura - MC Alger 0-1

Classement : Pts J

1). MC Alger 49 21

2). CS Constantine 37 21

3). CR Belouizdad 35 19

--).USM Alger 35 20

5). ES Sétif 34 21

6). Paradou AC 32 20

7). MC El Bayadh 28 21

--). US Biskra 28 21

--). USM Khenchela 28 20

10). JS Kabylie 27 20

--). JS Saoura 27 21

12). ASO Chlef 24 21

13). NC Magra 22 21

14). ES B. Aknoun 20 21

15). MC Oran 19 21

16). US Souf 7 21.