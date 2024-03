Le membre de l'Assemblée nationale de la République du Zimbabwe pour le Groupe géopolitique des Etats d'Afrique australe, Fortune Charumbira, a été réélu, à la majorité, lundi à Midrand (Afrique du Sud), en tant que président du Parlement panafricain (PAP), pour poursuivre son mandat à la tête de cette institution continentale pour la période 2022-2025, indique un communiqué du Conseil de la nation.

L'élection a eu lieu lors d'une session à huis clos tenue dans le cadre de la session extraordinaire du 6e mandat législatif du PAP, présidée par M. Fateh Boutbig, président du groupe parlementaire du Front El Moustakbal à l'APN, président du comité chargé des élections.

Cette session a été convoquée par l'Union africaine (UA) pour pourvoir les postes vacants conformément aux principes énoncés par les lois régissant l'institution, y compris le respect du principe de rotation entre les groupes géopolitiques.

Selon la même source, Mme Massouda Mohamed Laghdaf, membre de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, a été réélue première vice-présidente du PAP pour le groupe géopolitique de l'Afrique du Nord, présidé par l'Algérie, et M. Djida Maamar Mohamed, membre du Parlement de la République du Tchad, pour le groupe géopolitique de l'Afrique centrale.

Le PAP reprendra ses activités périodiques "pour concrétiser ses objectifs et répondre aux aspirations des Africains en matière de sécurité, de développement et de stabilité après une crise urgente qui a affecté le bon déroulement de ses travaux et entravé son rôle central en tant qu'institution parlementaire représentant les peuples du continent africain", conclut le communiqué.