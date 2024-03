L'université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) a procédé, lundi à Alger, à la signature d'une Convention-cadre avec l'Agence spatiale algérienne (ASAL) portant sur des échanges scientifiques et pédagogiques entre les deux établissements.

Lors de la cérémonie de signature organisée au siège de l'université, son recteur, Djamel Eddine Akretche, a précisé que cette Convention-cadre "réactive une coopération remontant à 20 ans, à la faveur de l'intérêt accordé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux technologies spatiales et comporte un programme de formation ainsi que la création d'équipes mixtes pédagogiques".

Il a noté que cette démarche répond à "la stratégie de l'USTHB et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prônant l'ouverture de l'université à son environnement économique" Ce partenariat, en outre, l' échange des données respectives et la mise à disposition des ateliers de l'ASAL pour les étudiants de l'USTHB, at-il ajouté.

De son côté, le directeur général de l'ASAL, Azzedine Oussedik, a plaidé pour « la capitalisation des cadres et ingénieurs de l'USTHB pour la mise en œuvre du programme national spatial à l'horizon 2040 », évoquant « la maîtrise des technologies spatiales" que les futurs projets en commun permettront de concrétiser.

Des projets qui brasseront, outre ce domaine, ceux annexes tels que l'informatique, la mécanique, l'électronique, l'énergétique, l'agriculture, les ressources hydrauliques, etc.