Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil

de la nation, M. Salah Goudjil, a signé, lundi au siège de l'ambassade de la Fédération de

Russie, le registre de condoléances suite à l' attaque terroriste ayant ciblé, vendredi dernier,

le centre commercial Crocus City Hall dans la banlieue de Moscou.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle de l'attaque terroriste lâche, qui a horrifié les citoyens dans la ville de Moscou, faisant des dizaines de morts innocents et de nombreux blessés", a écrit M. Goudjil sur le registre de condoléances.

"Tout en condamnant avec force et dans les termes les plus fermes cet horrible attentat injustifiable, je présente, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au nom du Gouvernement et du peuple algériens, mes sincères condoléances au peuple russe ami, à son Gouvernement et aux familles des victimes, les assurant de notre profonde compassion et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", a ajouté M. Goudjil.