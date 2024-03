Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a indiqué lundi que la crise climatique menaçait 45 millions d’enfants africains, alors qu’une vague de chaleur et de sécheresse prolongée frappe plusieurs pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe.

L’UNICEF a déclaré qu’»environ 45 millions d’enfants vivent des crises multiples et souvent simultanées intensifiées par le changement climatique, y compris les épidémies de choléra, la malnutrition, la sécheresse et les inondations». Eva Kadilli, directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique orientale et australe, a déclaré que la crise climatique constituait «une véritable menace pour les enfants et les communautés de la région».

«Les éléments mêmes dont les enfants ont besoin pour survivre et s’épanouir, notamment l’eau potable, la nourriture, les abris, l’apprentissage et la sécurité, sont affectés par les chocs climatiques», a indiqué Mme Kadilli dans un communiqué publié à Nairobi, la capitale du Kenya. Les fermetures d’écoles perturbent les progrès réalisés en matière d’éducation, car les communautés qui dépendent de l’agriculture sont confrontées à des pertes de récoltes, ce qui entraîne la malnutrition des enfants ou les oblige à travailler pour contribuer à la création de revenus.

Selon l’UNICEF, le phénomène El Nino 2023-2024, l’un des plus forts jamais enregistrés, exacerbe des conditions déjà difficiles. Le phénomène El Nino a aggravé les schémas climatiques régionaux, provoquant des conditions sèches et des précipitations irrégulières, affectant la production agricole et aggravant les épidémies.

A la fin de l’année dernière, de fortes pluies et des inondations ont frappé certaines parties de la région de l’Afrique de l’Est, notamment l’Ethiopie, le Kenya et la Somalie. Ces inondations ont entraîné la perte de vies humaines, perturbé les moyens de subsistance et déplacé des communautés, avec plus de 5,2 millions de personnes affectées, a déclaré l’UNICEF.