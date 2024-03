Les corps d’au moins 11 réfugiés rohingyas ont été retrouvés au large de l’Indonésie, après le naufrage la semaine dernière d’un bateau transportant au total quelque 150 personnes selon des estimations, ont annoncé lundi les autorités.

Des milliers de Rohingyas, une minorité musulmane persécutée en Birmanie, risquent chaque année leur vie pour fuir par la mer leurs camps surpeuplés du Bangladesh vers la Malaisie ou l’Indonésie, lors de voyages longs et dispendieux à bord d’embarcations de fortune.

Les secouristes indonésiens avaient annoncé vendredi la fin des recherches après le sauvetage de 75 Rohingyas ayant survécu dans des conditions dantesques au naufrage de leur bateau à 30 km des côtes. Des survivants avaient estimé qu’environ 150 Rohingyas se trouvaient à bord du bateau de pêche venu les recueillir après le naufrage du rafiot en bois sur lequel le groupe avait quitté le Bangladesh mais qui s’était à son tour retourné sous la surcharge.

Lundi, l’agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a indiqué que cinq corps avaient été retrouvés récemment et un responsable de l’agence locale de sauvetage à Aceh, à l’extrémité occidentale de la grande île de Sumatra, a fait état de la découverte de six autres corps à 26 km du rivage.

Ces six corps sont «tous ceux de femmes», a précisé le responsable de l’agence locale de sauvetage, Muhammad Fathur Rachman. Jeudi, les autorités avaient pu sauver 69 Rohingyas qui dérivaient en mer, la plupart accrochés à la coque retournée du bateau de pêche. Six autres avaient été secourus par des pêcheurs la veille. Entre la mi-novembre et la fin janvier, 1.752 réfugiés —des femmes et des enfants, pour la plupart— sont arrivés en Indonésie, dans les provinces d’Aceh et de Sumatra du Nord, selon le HCR. Il s’agit, selon cette agence de l’ONU, du plus important mouvement de Rohingyas vers l’archipel depuis 2015.