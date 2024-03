L’Union nationale des paysans algériens (UNPA) s’est félicité, lundi dans un communiqué, de la disponibilité des différents produits agricoles durant le mois de Ramadhan «à des prix abordables pour tous», exprimant sa reconnaissance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le «grand intérêt» qu’il porte au secteur agricole. «Le Secrétariat national de l’UNPA, sous la direction de son secrétaire général, Dilmi Abdellatif, a constaté depuis le début du mois sacré de Ramadhan la disponibilité «la disponibilité des différents produits agricoles (légumes et fruits)».

«Aujourd’hui, alors que nous sommes dans la deuxième décade du mois sacré, ces produits agricoles sont disponibles en abondance sur les marchés, à des prix accessibles pour tous, atteignant plus de 20 variétés de haute qualité», a-t-il souligné.

Le Secrétariat national de l’UNPA a également exprimé sa reconnaissance et ses remerciements aux agriculteurs pour leur travail et leur contribution à la réalisation de la sécurité alimentaire».

Le Secrétariat national de l’UNPA a exprimé, en son nom et au nom de tous les agriculteurs et producteurs «sa gratitude au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le grand intérêt qu’il porte au secteur agricole, notamment son soutien aux agriculteurs à travers les indemnisations et les incitations octroyées aux victimes des inondations et de la sécheresse».