Une caravane de solidarité chargée de 1.700 colis alimentaires destinés aux familles démunies est partie de l’unité principale de la protection civile de Guelma vers les zones reculées de la wilaya.

Dans une déclaration à la presse en marge du départ, samedi, de la caravane, le wali de Guelma, Houria Aggoune a indiqué que ces colis sont destinés aux familles nécessiteuses des localités reculées des 34 communes de la wilaya et ce, dans le cadre d’une opération de solidarité visant à assurer à ces familles les produits alimentaires de base durant tout le mois de Ramadhan.

Pas moins de 1.200 de ces colis ont été collectés grâce aux dons de mécènes, d’investisseurs, d’entrepreneurs et de certains administrations et organismes publics et 500 colis représentent la contribution du Croissant rouge algérien (CRA), a précisé la même responsable.