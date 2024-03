Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Abdelkrim Ben Mechiche, décédé samedi à l’âge de 94 ans des suites d’une longue maladie.

«C’est avec une profonde affliction que j’ai appris la disparition du moudjahid Abdelkrim Ben Mechiche, un des cadres de la glorieuse Révolution de libération, puisse Dieu Tout-Puissat l’entourer de Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à sa famille et à ses proches», lit-on dans le message de condoléances.