Le ministère de la Culture et des arts, a annoncé le lancement de "Moubadar Art", un programme d'incubation ambitieux destiné à soutenir et à promouvoir les industries créatives en Algérie, a annoncé le ministère dans un communiqué.

Elaboré en partenariat avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA) et l'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA), le programme vise à sélectionner et à soutenir 15 à 20 petites et moyennes entreprises (PME) et startups émergentes dans les industries créatives.

Selon ses promoteurs, "Moubadar Art" vise à fournir un "soutien stratégique et pratique" aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'aux startups émergentes dans les industries créatives.

Le programme offre aux participants un accompagnement personnalisé, des ateliers interactifs, des sessions de coaching en groupe et des conseils individualisés dispensés par des experts nationaux et internationaux.

Les candidats motivés à valoriser leur patrimoine culturel, à stimuler leur créativité et à renforcer leur positionnement sur le marché sont encouragés à postuler.

Les créateurs de contenu numérique, les fournisseurs de services de streaming et les développeurs de médias interactifs, les professionnels du design graphique, les innovateurs à la recherche de solutions de conception novatrices pour répondre aux besoins du marché, comptent parmi les participants potentiels.

Les organisateurs d'événements, les artistes et les startups technologiques axées sur l'industrie du divertissement, cherchant à révolutionner les expériences de divertissement sont également invités à postuler à ce programme

via les liens suivants: https://forms.office.com/r/ZMk8yJi7hr

(en arabe),

https://forms.office.com/r/vcskZxa3Bd

(en français).

Les candidatures seront ouvertes à partir de lundi jusqu'au 30 avril 2024.