Le Conseil de la nation tiendra, lundi, une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du texte de loi modifiant et complétant l’ordonnance 66-156 portant code pénal, indique dimanche un communiqué de l’institution parlementaire.

La séance sera également marquée par «la validation de la qualité de membre d’un membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel et la présentation et l’adoption du rapport de la commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l’Homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial», selon la même source.

Le président de la Commission de l’équipement et du développement local prend part à la 148e AG de l’UIP

Le président de la Commission de l’équipement et du développement local du Conseil de la nation, Lyes Achour, représentant l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), prend part du 23 au 27 mars, aux travaux de la 148e Assemblée générale (AG) de l’Union interparlementaire (UIP), a indiqué dimanche un communiqué de la chambre haute du Parlement. Prévue dans la ville de Genève (Suisse), cette réunion débattra du thème de la «Diplomatie parlementaire, tisser des liens pour promouvoir la paix et l’entente», lit-on dans le communiqué.

Pour rappel, l’UIP est une organisation mondiale des parlements nationaux, dans laquelle l’APM est membre observateur permanent.b