"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés relatifs au suivi de la mise en œuvre des programmes complémentaires de développement dans les wilayas de Khenchela, Tissemsilt, Djelfa et Tindouf, au rapport d'étape

sur le recensement général de l'agriculture et au programme de raccordement électrique des exploitations agricoles, des zones industrielles et des zones d'activité, outre l'état des préparatifs pour les Jeux olympiques de 2024’’ indique un communiqué du Conseil des ministres.

Après l'ouverture de la réunion du Conseil des ministres par Monsieur le président de la République et la lecture de l'ordre du jour et suite à la présentation du bilan d'activité du Gouvernement au cours des deux dernières semaines par Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président a donné les instructions et directives suivantes :

1- Concernant le rapport d'étape sur l'état d'avancement de l'opération de numérisation :

- Après la présentation, par la Haut-commissaire à la numérisation, de son rapport périodique, qui a enregistré une progression notable en termes d'interconnexion entre les différentes instances et administrations publiques et le lancement de la réalisation d'un centre de données national (Data Center), le Conseil des ministres a approuvé un marché par négociation directe entre le Haut-commissariat à la numérisation et l'entreprise chinoise Huawei eu égard à son caractère urgent.

2- Concernant le suivi de la mise en œuvre des programmes complémentaires de développement dans les wilayas de Khenchela, Tissemsilt, Djelfa et Tindouf :

- Monsieur le président de la République a mis l'accent sur l'impérative consolidation de la cohésion nationale, qui est au centre de ses priorités, à travers une stratégie reposant sur un équilibre en matière de développement à même de rattraper les lacunes enregistrées par le passé dans certaines régions par rapport à d'autres.

- Monsieur le président de la République a enjoint d'accorder une importance majeure au parachèvement des programmes de développement dans ces wilayas, qui en ont été dépourvues des décennies durant.

- S'agissant de la wilaya de Djelfa, le président de la République a insisté sur l'importance de l'aménagement urbain et de l'harmonisation du Chef-lieu de la wilaya avec l'expansion urbaine à cachet moderne.

- Le président de la République a salué les efforts du Ministère de la Santé pour l'équipement des infrastructures sanitaires de la wilaya de Tindouf, conformément à l'engagement pris lors de sa dernière visite dans la wilaya, ce qui permettra de fournir et d'assurer de meilleures prestations sanitaires aux citoyens.

- Monsieur le Président a ordonné l'augmentation du quota de logements ruraux pour la wilaya de Tissemsilt de 3.000 à 15.000 unités.

3- Concernant la mise en œuvre du programme d'électrification des exploitations agricoles, des zones industrielles et des zones d'activité :

- Le Président de la République a salué les efforts déployés par la société Sonelgaz en vue de réaliser le développement intégré et de lever les obstacles qui accablent la vie des citoyens.

- Monsieur le Président a chargé le ministre de l'Energie de transmettre ses félicitations et ses remerciements personnels, ainsi que toute la considération du Conseil des ministres aux travailleurs, aux dirigeants et aux cadres de la société Sonelgaz qui s'aligne sur la société Sonatrach dans le domaine de l'investissement et des services, en renforcement de l'économie nationale.

- Monsieur le président de la République a souligné l'impératif d'aller encore de l'avant dans l'électrification des zones industrielles et des zones d'activité, précisant qu'il s'agit d'infrastructures de base qui soutiennent l'économie nationale et boostent le développement, garantissant la sécurité alimentaire et industrielle nationale.

- Monsieur le Président a souligné la détermination de l'Etat à poursuivre et à promouvoir l'action de développement, qui est au centre de ses priorités au regard de son impact positif direct sur la vie des citoyens, assurant que l'Etat ne ménagera aucun effort pour réaliser cet objectif essentiel.

4- Concernant les préparatifs pour les Jeux olympiques (JO) 2024 :

- Monsieur le Président a assuré l'élite nationale, toutes disciplines confondues, que l'Etat est prêt à mettre à sa disposition tous les moyens, comme il l'a déjà fait, pour sa participation aux Jeux olympiques 2024, y compris la prise en charge des stages à l'étranger.

- Monsieur le président de la République a affirmé que la prise en charge de notre élite nationale, ne fait pas de distinction entre élite participant aux Jeux olympiques et paralympiques, à qui il appartient de hisser le drapeau national dans les événements sportifs internationaux.

5- Concernant le rapport d'étape sur le recensement général de l'agriculture:

Monsieur le Président a enjoint au Gouvernement d'accorder une grande importance au recensement général dans le secteur de l'agriculture, en ce qu'il représente un mécanisme essentiel pour connaître les capacités nationales et identifier les besoins afin de prendre les bonnes décisions sur la base de données scientifiques exactes. Avant la clôture du Conseil des ministres, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Monsieur Ahmed Attaf, a présenté un exposé exhaustif sur l'actualité internationale, notamment les développements de la question palestinienne au niveau du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies.

A cet occasion, Monsieur le Président a salué la performance honorable de la Mission diplomatique algérienne, et à sa tête le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, l'ambassadeur Amar Bendjama.

En conclusion, le président de la République a chargé Monsieur le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations de transmettre ses remerciements aux représentants des commerçants et à l'ensemble des partenaires, acteurs et opérateurs économiques pour leurs efforts et engagements en faveur de dans la stabilité du marché.

