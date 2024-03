L'Olympique Akbou (Centre-Est) et l'ES Mostaganem (Centre-Ouest) vainqueurs, respectifs, devant le MC El Eulma (4-1) et l'ESM Koléa (2-0), ont conforté leur fauteuil de leader de la Ligue 2 de football amateur, à l'occasion de la 20e journée disputée samedi, en profitant des faux pas de leurs poursuivants directs.

Seule aux commandes de la poule Centre-Ouest depuis le week-end dernier, l'ES Mostaganem (47 pts) a prolongé sa série de victoires à huit succès consécutifs et garde ses adversaires à distance, notamment, le RC Kouba (2e, 42 pts) tenu en échec à domicile par le MCB Oued Sly (1-1) ou encore le GC Mascara (3e, 36 pts), battu sèchement par l'ASM Oran (2-0).

Quatrième au classement, le CR Témouchent (32 pts) s'est également incliné face au WA Boufarik (1-2), qui réalise une belle opération en remontant au neuvième rang aux côtés de la JSM Tiaret, vainqueur devant la lanterne rouge l'O Médéa (3-0).

Dans les autres matchs de la poule Centre-Ouest, le SKAF Khemis Miliana (7e, 29 pts) au NA Hussein Dey (11e, 24 pts) se sont neutralisés (1-1), alors que le WA Mostaganem (4e, 32 pts) a battu le RC Arbaâ (3-1).

Dans le groupe Centre-Est, l'Olympique Akbou, leader incontesté avec une série de 19 matchs sans défaite (16 victoires, 3 nuls) et 51 points au compteur, n'a laissé aucune chance au MC El Eulma battu (4-1) et accentue son avance à 10 unités sur son dauphin le MSP Batna, qui s'est incliné face à l'AS Khroub (3-0).

De son côté, le CA Batna (3e, 36 pts) s'est imposé devant la JS Bordj Ménael (3-2), tout comme le MO Constantine (5e, 29 pts), vainqueur en déplacement devant HB Chelghoum Laid (2-1).

Dans les autres rencontres du groupe Centre-Est, l'IB Khemis El Khechna (6e, 28 pts) a battu (1-0) l'USM El Harrach (9e, 22 pts), alors que l'AS Ain M'lila (13e, 20 pts) a pris le meilleur sur l'IRB Ouargla sur le même score.

Le dernier match de la poule Centre-Est, opposant l'USM Annaba (14e, 16 pts) à l'Olympique Magrane (12e, 21 pts) a été reporté au mardi 2 avril, en raison du déroulement du tournoi Fifa Serie 2024 prévu à Alger et Annaba du 22 au 26 mars, avec la participation de l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Bolivie et Andorre.

L’ES Mostaganem "sur la bonne voie" dans la course à l’accession (entraineur)

L’ES Mostaganem a enchaîné sa huitième victoire de suite dans le championnat de Ligue 2 de football (Gr. Centre-ouest), à l’occasion de la 20e journée clôturée samedi et au terme de laquelle cette équipe a fait un grand pas vers l’accession parmi l’élite, a estimé son entraineur Réda Bendriss.

L’ESM s’est imposée pour l’occasion à domicile contre l’ESM Kolea (2-0), au moment où son dauphin, le RC Kouba, s’est contenté d’un nul chez lui face au MCB Oued Sly (1-1). Un faux pas inattendu duquel ont profité les Mostaganémois pour porter à cinq l’écart de points qui sépare les deux équipes.

Une performance de taille que l’entraineur de "l’Espérance", Réda Bendriss, a saluée à l’issue du match face à l’ESMK, estimant que son équipe est "sur la bonne voie". " ça n’a pas été facile, notamment en deuxième mi-temps où la chaleur et l’effet du jeûne ont eu raison de mes joueurs qui ont baissé de rythme. Le plus important c’est d’avoir gagné ce qui nous permet de rester sur notre dynamique de bons résultats", a indiqué le coach de l’ESM.

Ayant pris les commandes techniques des Vert et Blanc le 8 janvier dernier en remplacement de Hadj Merine, le technicien sétifien a dit aussi croire dur comme fer à l’accession, "même s’il reste encore 10 journées à disputer, pendant lesquelles on doit poursuivre sur le même rythme", a-t-il insisté.

Bendriss, qui avait réussi une accession historique en Ligue 1 avec l’US Souf la saison passée, espère naturellement reproduire le même exploit avec son actuelle formation, lui qui avait cette même ambition quand il avait rejoint le RCK lors de l'intersaison. Cependant, l’ancien défenseur de l’ES Sétif a été contraint de plier bagage en début janvier dernier, après que la direction de la formation algéroise a mis fin à ses fonctions.

Il avait quitté le ''Raed'' tout en le laissant en tête du classement avec six points d’avance sur l’ESM, son équipe actuelle. Avec les gars de "Mosta", ce jeune entraineur a concédé une seule défaite, la seule aussi que "l’Espérance" a subi depuis le début de cet exercice. Elle remonte à la 12e journée sur le terrain du SC Mecheria (3-1). En revanche, l’ESM compte 14 victoires et cinq matchs nuls qui l’ont permis de totaliser 47 points pour 33 buts marqués contre 7 encaissés (co-meilleure attaque avec le WA Mostaganem et meilleure défense du groupe). "Nos statistiques prouvent que nous n’avons pas usurpé notre première place. J’estime que nous méritons amplement l’accession, qui reste notre principal objectif", a encore dit l’entraineur de l’ESM, club qui n’a plus évolué parmi l’élite depuis l’exercice 1998-1999.

les résultats partiels et classement

Gr. Centre-Est - 20e journée

Résultats partiels et classement à l'issue des matchs de la 20e journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, groupe Centre-Est, disputés samedi :

AS Ain M'lila - IRB Ouargla 1-0

AS Khroub - MSP Batna 3-0

CA Batna - JS Bordj Ménael 3-2

E Sour Ghozlane - NRB Teleghma 2-1

HB Chelghoum Laid - MO Constantine 1-2

IB Khemis El Khechna - USM El Harrach 1-0

Olympique Akbou - MC El Eulma 4-1

Reporté au mardi 2 avril :

USM Annaba - O Magrane

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 51 20

2). MSP Batna 41 20

3). CA Batna 36 20

4). JS Bordj Menael 32 20

5). MO Constantine 29 20

6). IB Khemis Khechna 28 20

7). NRB Teleghma 26 20

--). AS Khroub 26 20

9). IRB Ouargla 22 20

--). USM El Harrach 22 20

11). HB Chelghoum Laïd 21 20

--). O. Magrane 21 19

13). AS Aïn M'lila 20 20

14). ES Ghozlane 18 20

15). USM Annaba 16 19

16). MC El Eulma 14 20.

Groupe Centre-Ouest - 20e journée

Résultats et classement à l'issue des matchs de la 20e journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, groupe Centre-Ouest, disputés samedi :

ASM Oran - GC Mascara 2-0

ES Mostaganem - ESM Koléa 2-0

JSM Tiaret - O Médéa 3-0

RC Arbaâ - WA Mostaganem 1-3

RC Kouba - MCB Oued Sly 1-1

SC Mecheria - JS Guir 6-1

SKAF Khemis Miliana - NA Hussein Dey 1-1

WA Boufarik - CR Témouchent 2-1

Classement : Pts J

1). ES Mostaganem 47 20

2). RC Kouba 42 20

3). GC Mascara 36 20

4). CR Témouchent 32 20

--). WA Mostaganem 32 20

6). ESM Koléa 30 20

7). SKAF El Khemis 29 20

8). MCB Oued Sly 26 20

9). JSM Tiaret 25 20

--). WA Boufarik 25 20

11). NA Husseïn Dey 24 20

--). ASM Oran 24 20

13). SC Mecheria 21 20

14). RC Arbaâ 20 20

15). JS Guir Abadla 12 20

--). O Médéa 12 20.