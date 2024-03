Le MC El Bayadh a enregistré une large victoire à l'extérieur devant la formation local Oued souf sur le score de (4-5), mi-temps (1-5), en match comptant pour la 21e journée de la Ligue 1 Mobilis de football, disputé samedi à oued souf .

Les visiteurs ont ouvert le score dès la 1er minute de jeu par l'attaquant des bleus et Blanc Amaouche l'équipe visiteuse a aggravé la marque par messaoud 22, avant que les locaux ne réagissent aussitôt en inscrivant deux autres buts buts en 1re période par belmiloud (23e) et le même joueur Amaouche, sur le score de 5buts a zero au faveurs des visiteurs que l'arbitre de la rencontre a envoyer les 22 acteurs aux vestiaires.

Apresla pause citron les locaux revenir au score a remonter la pente ont marquer quayre but mais ils arrivent pas a égalisé sur le score de 5 buts a quayre que larbitre de la rencontre a sifflé la fin de la partie aux faveurs drs visiteurs, la formation d'El Bayadh a grimpé a la 7 place aux classement général ).

Par ailleurs la rencontre entre Khenchela et les Hamraoua c'est soldé par un score vierge de zero partout , un score qui n’arrange pas trop les affaires des locaux qui perdent du terrain dans la course à une place sur le podium. Les Oranais, eux, ont fait une belle affaire, puisqu’ils confortent leur place au classement en attendant de continuer sur cette lancée pour pouvoir rester en ligue une et aller plus loin possible en coupe d'Algérie et espère joué une compétition africaine la saison prochaine.

Par ailleurs, la 21e journée se poursuit aujourd’hui avec deux matchs très intéressants.

Le premier mettra aux prises entre a JS Kabylie, soit deux formations qui jouent pour une place sur le podium et participer a une compétition intercontinental pour la saison prochaine et qui sont donc tous deux dans une situation difficile.

L’autre rencontre opposera aujourd'hui le leader le Mouloudia d'Alger qui c'est déplacé au sud pour découdre la JS Saoura le revenons Belaili est ses coéquipiers tenteront de revenir avec un résultat probant face à une équipe qui joué elle aussi pour le maintien en ligue 1 mobilis ca sera une rencontre tres difficile pour les poulains du technicien francais Baumelle.

Yanis F.

Résultats partiels et classement

Résultats partiels et classement provisoire de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue des matchs de samedi, pour le compte de la 21e journée, devant se poursuivre dimanche et lundi :

Samedi, 23 mars :

USM Khenchela - MC Oran 0-0

US Souf - MC El Bayadh 4-5

Dimanche, 24 mars :

NC Magra - CS Constantine (15h30)

ES Sétif - ASO Chlef (22h00)

USM Alger - US Biskra (22h00)

JS Kabylie - CR Belouizdad (22h00)

Lundi, 25 mars (15h30) :

Paradou AC - ES Ben Aknoun

JS Saoura - MC Alger

Classement : Pts J

1). MC Alger 46 20

2). CS Constantine 34 20

3). ES Sétif 33 20

4). CR Belouizdad 32 18

--).USM Alger 32 19

6). Paradou AC 31 19

7). US Biskra 28 20

--). USM Khenchela 28 20

--). MC El Bayadh 28 21

10). JS Kabylie 27 19

--). JS Saoura 27 20

12). ASO Chlef 23 20

13). NC Magra 22 20

14). ES B. Aknoun 19 20

--). MC Oran 19 21

16). US Souf 7 21.