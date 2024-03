Une exposition de photos sur le combat du peuple sahraoui et sa culture, s'est ouverte vendredi dans la capitale allemande, Berlin et se poursuivra jusqu'au 12 mai prochain. Lors de cette manifestation, un film documentaire mettant en lumière le parcours militant et combattant des Sahraouis, a été projeté, a indiqué l'agence de presse sahraouie SPS.

La représentante du Front Polisario en Allemagne, Nadjet Handi qui a assisté à cet évènement, a salué les efforts de la réalisatrice de ce documentaire retraçant le parcours militant du peuple sahraoui à travers les photos prises lors de sa visite dans les camps de "la fierté et de la dignité". L'évènement a drainé un public nombreux, venu découvrir l'histoire et la culture du peuple sahraoui, a ajouté la même source.