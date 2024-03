Les exportations japonaises ont augmenté en février (+7,8% sur un an en valeur) pour le troisième mois consécutif, portées notamment par les expéditions dans le secteur automobile, selon des chiffres publiés jeudi. Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à une augmentation moins forte (+5,1%), après un bond de 11,9% en janvier.

Les exportations de véhicules ont bondi de 19,8% en valeur le mois dernier sur un an, selon le ministère japonais des Finances.

Les expéditions du Japon vers l'Amérique du Nord ont bondi de 19,3% en février, et celles vers l'Europe occidentale de 15,7%, tandis que les exportations à destination de la Chine, où l'activité était réduite à cause des congés du Nouvel An lunaire, ont augmenté plus modérément (+2,5%).

Les importations du Japon, qui étaient en baisse constante depuis avril 2023 en raison de la décrue des prix des hydrocarbures et d'autres matières premières, ont progressé de 0,5% en février.

Aussi le pays a enregistré un déficit commercial limité le mois dernier, à hauteur d'environ 379,4 milliards de yens (2,3 milliards d'euros), un déséquilibre moins fort que ce qu'anticipaient les économistes.