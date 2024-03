Plus de 15.500 repas (f’tour) ont été distribués aux démunis et voyageurs à Sétif «au cours des dix premiers jours du Ramadhan» par le Croissant rouge algérien (CRA), a indiqué samedi le président du bureau de wilaya de cette organisation.

Yacine Belahdjar a précisé à l’APS que ces repas ont été assurés par quatre centres de f’tour servant des plats chauds à table ouverts dans les communes d’Ain Sebt, Tizi Nebchar, Béni Fouda et Mezloug et deux autres centres ouverts à Ain Oulemène et Ain Arnat servant des plats à emporter destinés aux usagers des grands axes routiers et de l’autoroute Est-ouest.

En moyen, 1.300 plats sont quotidiennement distribués par ces centres ouverts avec le concours de mécènes et de plusieurs associations ainsi que de 300 bénévoles du Croissant rouge algérien, a souligné Belahdjar. Le bureau de Sétif du CRA a également distribué 2.500 colis alimentaires depuis début Ramadhan aux familles démunies, selon la même source. Les préparatifs sont actuellement menés pour lancer dès la semaine prochaine une opération de circoncision de 5 garçons chaque jour jusqu’à la fin du Ramadhan avec le concours de 5 cliniques médicales, selon la même source qui a précisé que les tenues traditionnelles de circoncision ainsi que les cadeaux sont assurés par le CRA.

Des visites aux malades admis dans les hôpitaux de Bougaâ, Ain Oulemène, Sétif et d’Ain Kebira avec distribution de cadeaux aux enfants seront également organisées durant ce mois sacré, a ajouté le responsable local du CRA.