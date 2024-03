Le leader du championnat de ligue 1 Mobilis de football, le MC Alger, effectuera un périlleux déplacement à Béchar pour y affronter la JS Saoura, alors que le stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou abritera un intéressant "clasico" entre la JS Kabylie et le CR Belouizdad, au moment où la bataille pour maintien en Ligue 1, fait rage entre cinq formations au moins, à l'occasion de la 21e journée étalée du samedi 23 au lundi 25 mars.

Le MC Alger (1er -46), sorti indemne mercredi du piège posé par l'ES Ben-Aknoun (3-2), en consolidant sa position de leader, sera cette fois-ci en réel danger face à JS Saoura (8e - 27 pts) intraitable à Béchar et avide de mettre fin à un passage à vide qui l'a envoyé, à la surprise générale, vers la 2e partie du tableau.

Le "Doyen" qui crache le feu en attaque avec 9 buts inscrits lors de ses deux dernières sorties face à l'ASO Chlef (6-3) et l'ESBA (3-2), s'est montré en revanche fébrile en défense avec 5 buts encaissés. Toutefois, l'engouement sera de mise dans ce match programmé à 15h30, et qui pourrait handicaper les joueurs sur le plan physique auquel s'ajoute les effets de la chaleur et du jeûne. L'actuel dauphin, le CS Constantine (2e - 34 pts) fera un court déplacement chez son voisin, le NC Magra (13e - 22 pts) dans un match aux objectifs diamétralement opposés. Les "Sanafirs" en pleine forme aussi bien en Championnat qu'en Coupe d'Algérie, seront mis à rude épreuve face au NCM, toujours en mauvaise posture.

Le nul arraché mardi dernier face u tenant du titre, le CR Belouizdad en match de mise à jour, lui a donné une petite bouffée d'oxygène en espérant faire mieux face aux redoutables constantinois. L'ES Sétif (3e - 33 pts) retombée dans ses travers depuis sa victoire sur le MC Alger, n'arrive plus à recoller, après son élimination en Coupe et sa défaite mardi face à l'USM Alger (0-2). Ce dimanche, "l'Aigle noir" aura l'opportunité de rebondir en accueillant l'ASO Chlef (12e - 23 pts) qui se trouve à dix journées de la fin du championnat, en danger de relégation. L'ESS vise tout simplement le podium, alors que l'ASO cherche à s'extirper de la zone rouge. Le CR Belouizdad (4e- 32 pts) accroché mardi par le NC Magra (0-0) a laissé filer deux précieux points dans sa quête d'un cinquième titre de rang.

Ce dimanche soir, il ralliera la ville des "Genets" pour y retrouver la JS Kabylie (8e - 27 pts) dans une "revanche" du seizième de finale de la Coupe d'Algérie remporté par les "Rouge et Blanc" (2-0). Cette fois-ci, les données changeront complètement, car les deux équipes sont décidées à s'octroyer les trois points de la victoire. Le CRB qui compte deux matchs en retard (PAC et USMK) n'a plus le droit de lâcher d'autres points s'il veut rattraper le leader mouloudéen, alors que la JSK en nette perte de vitesse depuis quelques semaines, est tenue de redresser la barre au plus vite. L'USM Alger (4e - 32 pts) avec un match en moins, est sur un nuage.

Brillants vainqueurs du CRB (1-0) et de l'ESS (2-0), lors de ses deux dernières sorties, les "Rouge et Noir"qui jouent sur trois tableaux (national et continental) attendent de pied ferme l'US Biskra (7e - 28 pts) qui voyage relativement bien.

Les camarades de l'international Belaid, qui reprendront bientôt leur campagne africaine, ne sont pas disposés à lâcher le moindre point à domicile pour rester au contact du trio de tête. Les trois derniers matchs de cette 21e journée concernent directement les équipes en mauvaise posture et luttant pour leur survie en L1.

Le stade de Dar El-Beida abrite un derby algérois entre le Paradou AC (6e - 31 pts) et l'ES Ben-Aknoun (14e - 19 pts). Les "Pacistes" en chute libre, affrontent une équipe de Ben-Aknoun, en net progrès depuis la phase "retour". Battus difficilement par le MC Alger (2-3), les camarades de Hachoud, sont décidés à sortir le grand jeu pour progresser vers le haut du tableau. A Khenchela, l'USMK (8e - 27 pts), aura en face une équipe du MC Oran (15e - 18 pts) actuellement relégable, dans un match quasi-décisif pour les Oranais dont la défaite est pratiquement interdite.

Les Khenchelis bien que favoris à domicile, concentrent désormais leurs efforts sur le prochain match de la Coupe d'Algérie à domicile contre le MC Alger. La dernière rencontre de cette journée entre l'US Souf (16e - 7 pts) et le MC El-Bayadh (11e - 25 pts) sera ouverte à tous les pronostics. Les "Soufis" pratiquement condamnés, croient toujours au miracle, mais le MCEB qui connait un passage à vide a besoin de quelques points supplémentaires pour se mettre définitivement à l'abri.