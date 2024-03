Restant sur une défaite très décevant face à l'ESS, le club phare de Djurdjura recevra pour la deuxième fois consécutive, aujourd'hui, au stade fétiche du 1er novembre de Tizi-Ouzou pour affronter le CRB qui a déjà fait sortir les protéger de Ait Djoudi en 32ème de finale de la coupe d'Algérie dans ce même stade. L'objectif est de se racheter pour les verts et jaunes et terminer la phase retour en force.

Comme tout le monde a pu le constater, les choses n'ont pas du tout été faciles pour les coéquipiers de Boualia au cours de la dernière rencontre de championnat disputée au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou face à la formation de Khenchela et Sétif . Les choses se sont très mal passées pour les verts et jaunes qui ont été forcés au partage des points au cours de cette partie.

Il faut dire que personne n'attend une nouvelle contre-performance et c'est tout le monde qui a pris très cher après ce rendez-vous. Ce soir, les Canaris sont de nouveau en appel lorsqu'il sera question d'affronter le CRB au stade du 1er-Novembre-1954 de Tizi-Ouzou. Une rencontre qui s'annonce très difficile pour le Chabab face à un adversaire en pleine difficulté et qui va tout donner pour essayer de s'extirper de jouer pour une place honorable et essayer de retrouver la confiance.

Cependant, pour les joueurs de formation de Djurdjura il sera question de se racheter au cours de cette rencontre et de faire ce qu'il faut pour essayer de récupérer les points perdus face à L'ESS et L'USMK et bien sur le Chabab qui a éliminé les kabyles de Djurdjura sur son terrain par un score sans appel de deux buts à zéro.

Le CRB, bête noire de la JSK

Même si la rencontre sera compliquée au vu du besoin de la JSK de points et du fait que le CRB ne convainc toujours pas, il n'en demeure pas moins qu'avant même le coup d'envoi de la rencontre la formation de Laâqiba part avec les faveurs des pronostics. En effet, le Chabab est tout simplement la bête noire de la JSK depuis des années et cela fait qu'il aura un ascendant psychologique sur son adversaire.

Le Chabab a toujours gagné ses derniers matchs face à la JSK à Tizi Ouzou et cela fait qu'il doit confirmer cette tendance. La dernière défaite du CRB au 1er-Novembre de Tizi Ouzou remonte à deux ans sur un score de deux buts à zéro et depuis, ce ne sont que des victoires pour les coéquipiers de Houssem Mrezigue.

3 à 4 changements dans l'onze de départ

S'il ya une personne qui se trouve sous très forte pression à l'heure actuelle, c'est bien le premier responsable du staff technique du Chabab Belouizdad, Marcos Paqueta, remis en cause par les fans, le Brésilien sait qu'il faudra tout mettre en œuvre pour que tout aille dans la bonne direction.

Dans ce sillage, beaucoup de changements persisteront dans le onze de départ pour la rencontre face à la formation de Djurdjura. Outre les blessures, le coach entend aligner sa meilleure composante pour cette rencontre et faire le nécessaire pour que tout aille dans la bonne direction. Les changements vont toucher les trois compartiments du jeu. Le Chabab veut absolument repartir du bon pied et souhaite tout faire pour se racheter et reprendre sa marche en avant.