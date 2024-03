Le Parlement du Cap-Vert a adopté vendredi à l'unanimité un projet de loi établissant le régime juridique qui réglemente la transplantation d'organes humains dans l'archipel.

La nouvelle loi établit le régime juridique lié à la qualité et à la sécurité du don et du prélèvement d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine, destiné au diagnostic, à la thérapie ou à la transplantation, ainsi que des interventions de transplantation, a expliqué la ministre de la Santé du Cap-Vert, Filomena Gonçalves.