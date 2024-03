Le service d’hématologie et de thérapie par cellules souches de l’EHU «1er novembre 1954» d’Oran a effectué 1.038 greffes de la moelle osseuse entre 2009 et 2023, a-t-on appris du chef de ce service, Nabil Yafour.

Le professeur Yafour a indiqué que le bilan des activités de son service entre 2009 et 2023, fait état «de 1.038 greffes de la moelle osseuse dont 80% d’autogreffes et 20% étaient des greffes externes à partir d’un donneur». Il a précisé que «700 cas traités sont d’autres wilayas, ce qui signifie que 35% malades traités sont de la wilaya d’Oran et 65% des autres wilayas», ajoutant que «140 greffes de moelle osseuse ont été réalisées en 2023, dont 110 autologues et 30 greffes à partir d’un donneur».

La même source a déclaré que son service a enregistré 434 nouveaux cas de leucémie au cours de l’année 2023, soulignant que ce service est considéré comme un centre régional, qui reçoit des patients de la wilaya d’Oran, de toute la région Ouest et même d’autres régions du pays.

S’agissant des objectifs futurs de son service, Pr Yafour a indiqué qu’il est question «de développer l’autogreffe pour traiter des pathologiques autres que les cancéreux, afin d’inclure les patients souffrant de maladies inflammatoires comme la maladie de Crown et la sclérodermie, après le succès de son application pour la première fois sur un patient atteint de sclérose en plaques».