La famille du journaliste palestinien Wissam Abou Zaid, correspondant de l'Etablissement public de télévision (ENTV), est arrivée vendredi soir à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene, dans le cadre des opérations de rapatriement des familles palestiniennes des territoires occupés qui subissent des agressions sionistes sauvages depuis le 7 octobre dernier.

Le rapatriement de la famille du journaliste Abou Zaid composé de cinq membres (sa femme et quatre enfants) a eu lieu après une étroite coordination entre l'Ambassade d'Algérie au Caire (Egypte) et la Direction de communication et de l'information et de la coordination auprès du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'Etranger.